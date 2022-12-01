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На звільнених територіях Луганської області шукають російських диверсантів (відео)

Фото: На звільнених територіях Луганської області шукають російських диверсантів (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

На деокупованих територіях Луганської області тривають стабілізаційні заходи. Правоохоронці продовжують виявляти ворожих диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"СБУ проводить стабілізаційні заходи на деокупованій частині Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Луганська ОВА, правоохоронці шукають російських диверсантів.

"Служба безпеки України досі виявляє "патєряшек" та ДРГшників, які ховаються по хатах у звільнених селах", - додали в обласній адміністрації.

Нагадаємо, що контрнаступ ЗСУ в Луганській області продовжується і на сьогодні відомо про звільнення 13 населених пунктів в регіоні.

Раніше повідомлялось, що в Луганській області українські військові звільнили від російських окупантів 12 населених пунктів. Також у регіоні на лінії фронту ініціатива багато в чому на боці бійців ЗСУ.

Раніше у Східному угрупуванні військ ЗСУ зазначили, що операція зі звільнення Луганської області не буде швидкою - на цьому напрямі російські загарбники зміцнилися та встигли підготуватися в інженерному плані.

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