На звільнених територіях Луганської області шукають російських диверсантів (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Служба безпеки України досі виявляє "патєряшек" та ДРГшників, які ховаються по хатах у звільнених селах", - додали в обласній адміністрації.

Нагадаємо, що контрнаступ ЗСУ в Луганській області продовжується і на сьогодні відомо про звільнення 13 населених пунктів в регіоні.

Раніше повідомлялось, що в Луганській області українські військові звільнили від російських окупантів 12 населених пунктів. Також у регіоні на лінії фронту ініціатива багато в чому на боці бійців ЗСУ.

Раніше у Східному угрупуванні військ ЗСУ зазначили, що операція зі звільнення Луганської області не буде швидкою - на цьому напрямі російські загарбники зміцнилися та встигли підготуватися в інженерному плані.

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