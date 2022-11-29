В Луганской области украинские военные деоккупировали 13 населенных пунктов

Контрнаступление ВСУ в Луганской области продолжается и сегодня известно об освобождении 13 населенных пунктов в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"В настоящее время деоккупировано 13 населенных пунктов в Луганской области. Так что вскоре здесь необходимо будет провести разминирование, чтобы безопасно предоставлять социальные услуги жителям и возобновлять работу базовых систем жизнеобеспечения", - отметил первый заместитель главы Луганской ОВА Алексей Смирнов.

На заседании областного координационного штаба по вопросам деоккупированных территорий Луганской области обсудили состояние и проблемные вопросы проведения эвакуационных мероприятий из освобожденных населенных пунктов.

Также было обсуждено формирование рабочих групп для проведения разминирования, доставки гуманитарных грузов и развертывания при необходимости пунктов обогрева населения на этих территориях.