В Луганской области украинские военные деоккупировали 13 населенных пунктов
Контрнаступление ВСУ в Луганской области продолжается и сегодня известно об освобождении 13 населенных пунктов в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.
"В настоящее время деоккупировано 13 населенных пунктов в Луганской области. Так что вскоре здесь необходимо будет провести разминирование, чтобы безопасно предоставлять социальные услуги жителям и возобновлять работу базовых систем жизнеобеспечения", - отметил первый заместитель главы Луганской ОВА Алексей Смирнов.
На заседании областного координационного штаба по вопросам деоккупированных территорий Луганской области обсудили состояние и проблемные вопросы проведения эвакуационных мероприятий из освобожденных населенных пунктов.
Также было обсуждено формирование рабочих групп для проведения разминирования, доставки гуманитарных грузов и развертывания при необходимости пунктов обогрева населения на этих территориях.
Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области украинские военные освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов. Также в регионе на линии фронта инициатива во многом на стороне бойцов ВСУ.
Ранее в Восточной группировке войск ВСУ отметили, что операция по освобождению Луганской области не будет быстрой - на этом направлении российские захватчики укрепились и успели подготовиться в инженерном плане.
Украинские военные показали, как выглядит деревня Макеевка Луганской области после освобождения от оккупантов.
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