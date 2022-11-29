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В Луганской области украинские военные деоккупировали 13 населенных пунктов

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Украина, Вторник 29 ноября 2022 18:05
В Луганской области украинские военные деоккупировали 13 населенных пунктов Фото: В Луганской области украинские военные деоккупировали 13 населенных пунктов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Контрнаступление ВСУ в Луганской области продолжается и сегодня известно об освобождении 13 населенных пунктов в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"В настоящее время деоккупировано 13 населенных пунктов в Луганской области. Так что вскоре здесь необходимо будет провести разминирование, чтобы безопасно предоставлять социальные услуги жителям и возобновлять работу базовых систем жизнеобеспечения", - отметил первый заместитель главы Луганской ОВА Алексей Смирнов.

На заседании областного координационного штаба по вопросам деоккупированных территорий Луганской области обсудили состояние и проблемные вопросы проведения эвакуационных мероприятий из освобожденных населенных пунктов.

Также было обсуждено формирование рабочих групп для проведения разминирования, доставки гуманитарных грузов и развертывания при необходимости пунктов обогрева населения на этих территориях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области украинские военные освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов. Также в регионе на линии фронта инициатива во многом на стороне бойцов ВСУ.

Ранее в Восточной группировке войск ВСУ отметили, что операция по освобождению Луганской области не будет быстрой - на этом направлении российские захватчики укрепились и успели подготовиться в инженерном плане.

Украинские военные показали, как выглядит деревня Макеевка Луганской области после освобождения от оккупантов.

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