В Киевской области до сих пор не удалось идентифицировать около 200 погибших от рук россиян, - полиция

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Мы-Украина" .

По его словам, с момента деоккупации территорий было обнаружено 1370 тел погибших украинцев, большинство из которых были убиты из стрелкового оружия или умерли от минно-взрывных травм. Однако личности 197 человек до сих пор остаются неизвестными.

Небитов также отметил, что полиция продолжает искать 300 человек, пропавших во время активных боевых действий на территории Киевщины. Пока нет никакой информации о местонахождении пропавших.

"Но люди, которых удалось вернуть из тюрем РФ, говорят, что там есть гражданские граждане, которых оккупанты вывезли. Возможно, это как обменный фонд", - отметил начальник полиции Киевщины.