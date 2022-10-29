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Освобожденные из плена украинцы избавились от российских сухпайков (видео)

Иллюстративное фото: освобожденные из плена украинцы избавились от российских сухпайков (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Освобожденные из плена бойцы Вооруженных сил Украины выкинули российские сухпайки, которые им выдали оккупанты. В сети появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

На видео, которое опубликовало ГУР, можно заметить, как украинские защитники избавляются от сухпайков россиян, поскольку они им больше не понадобятся.

Напомним, сегодня, 29 октября, так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин рассказал, что Украина и Россия провели обмен пленными по формуле 50 на 50.

Позже руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил обмен пленными между странами и рассказал, что домой вернулись 50 украинских защитников и двое гражданских.

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