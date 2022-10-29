Звільнені з полону українці позбулися російських сухпайків (відео)

Звільнені з полону бійці Збройних сил України викинули російські сухпайки, які їм видали окупанти. У мережі з'явилося відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.

На відео, яке опублікувало ГУР, можна помітити, як українські захисники позбавляються сухпайків росіян, оскільки вони їм більше не знадобляться.

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня, так званий голова "ДНР" Денис Пушилін розповів, що Україна та Росія провели обмін полоненими за формулою 50 на 50.

Пізніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив обмін полоненими між країнами та розповів, що додому повернулися 50 українських захисників та двоє цивільних.

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