ЕС будет продвигать план помощи Украине за счет российских активов независимо от США

Европейский Союз будет настаивать на выполнении обязательств по обеспечению помощи Украине за счет замороженных российских активов независимо от вопросов, поднятых США.

Об этом заяви глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину, независимо от решений в Вашингтоне. Украине необходимо повысить свой оборонный потенциал, и это нужно ей сейчас", - заявил Боррель журналистам в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел ЕС, когда его спросили о позиции США.

Соглашение "Большой семерки" об использовании доходов от замороженных активов столкнулось с задержками, поскольку Вашингтон ищет более надежных гарантий того, что ЕС сможет продолжать санкции, несмотря на противодействие Венгрии.

США хотят убедиться, что план, направленный на получение Киевом кредитов на сумму 50 млрд в долларов, будет реализован, прежде чем он будет одобрен Конгрессом.

План G7, принятый на саммите в июне, предусматривал поступление средств к концу года. Министрам ЕС в Брюсселе будет представлено два варианта заморозки активов Кремля на длительный период в попытке успокоить США, сообщало ране агентство Bloomberg.

Встреча в Брюсселе

Предметом обсуждений на встрече министров в Брюсселе станет потенциальное снятие ограничений удары западным оружием по территорию России. Некоторые государства-члены ЕС по-прежнему не хотят ослаблять правила, ссылаясь на угрозу эскалации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который присутствует на встрече, выразил разочарование по поводу задержек поставок военной техники, призвав государства-члены отправить обещанные ими системы ПВО. Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре пострадавшей от войны страны по мере приближения зимы.

Кулеба заявил, что заверит союзников, что в случае получения такого разрешения Украина будет наносить удары только по военным целям и сосредоточится на ограничении возможностей России по нанесению ударов.

"Нам нужны смелые решения от наших союзников, и если вы не способны принять эти решения, не вините в этом Украину, вините в этом себя", - заявил Кулеба журналистам в Брюсселе.

Боррель также заявил, что ищет способ обойти противодействие Венгрии выделению Украине еще 6 млрд евро помощи, что ранее обсуждалось государствами-членами.