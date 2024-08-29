Запад сталкивается с задержками в согласовании кредита Украине в 50 млрд долларов, - СМИ

Западные страны сталкиваются с задержками в согласовании деталей сделки, которая позволила бы использовать прибыль от замороженных активов российского центрального банка для помощи Украине на 50 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Переговоры идут медленно из-за опасений США по поводу того, как долго замороженные активы останутся под санкциями. Это связано с тем, что Европейскому Союзу нужно каждые шесть месяцев продлевать санкции против России, и для этого необходимо согласие всех 27 стран ЕС.

Ситуацию усложняет то, что Венгрия может наложить вето.

США хотят более долгосрочных гарантий и предлагают продлевать санкции ЕС на 12 месяцев или дольше, чтобы обеспечить стабильность замораживания активов, сообщили источники, знакомые с вопросом.