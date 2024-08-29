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Запад сталкивается с задержками в согласовании кредита Украине в 50 млрд долларов, - СМИ

Четверг 29 августа 2024 11:18
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Запад сталкивается с задержками в согласовании кредита Украине в 50 млрд долларов, - СМИ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Западные страны сталкиваются с задержками в согласовании деталей сделки, которая позволила бы использовать прибыль от замороженных активов российского центрального банка для помощи Украине на 50 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Переговоры идут медленно из-за опасений США по поводу того, как долго замороженные активы останутся под санкциями. Это связано с тем, что Европейскому Союзу нужно каждые шесть месяцев продлевать санкции против России, и для этого необходимо согласие всех 27 стран ЕС.

Ситуацию усложняет то, что Венгрия может наложить вето.

США хотят более долгосрочных гарантий и предлагают продлевать санкции ЕС на 12 месяцев или дольше, чтобы обеспечить стабильность замораживания активов, сообщили источники, знакомые с вопросом.

50 млрд долларов для Украины

В июне на саммите G7 лидеры стран группы решили предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов. Этот кредит будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, которые страны Запада заблокировали после начала полномасштабной войны.

Сейчас обсуждаются условия предоставления кредита, включая то, сколько каждый из стран G7 внесет в общий фонд.

Вопрос о кредите для Украины стал главной темой переговоров министров G7 на встрече в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Бразилии.

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