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Откуда Украина планирует брать деньги на компенсацию ущерба от войны: ответ ОП

Пятница 30 августа 2024 12:45
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Откуда Украина планирует брать деньги на компенсацию ущерба от войны: ответ ОП Фото: Ирина Мудрая, заместитель главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина планирует взять деньги на компенсацию ущерба от полномасштабной войны из замороженных активов Российской Федерации. Впрочем, до решения о конфискации всей суммы еще далеко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Офиса президента (ОП) Ирину Мудрую в интервью "Суспільному".

Как рассказала Мудрая, механизм компенсации убытков, которые были нанесены российской агрессией, состоит из трех компонентов:

  • реестр убытков;
  • комиссия, которая будет определять конкретную сумму к выплате;
  • фонд, который должен наполняться российскими активами.

Также она напомнила и о принятом в июне на уровне лидеров "Группы семи" (G7) решении о выделении Украине 50-миллиардного займа, который должен обеспечиваться сверхприбылями от активов РФ.

По словам Мудрой, несмотря на то, что в вопросе российских активов есть продвижение, впрочем, до финала (конфискации всех активов объемом в около 300 млрд долларов) еще далеко.

"Юридические основания для этого (конфискации всех замороженных активов, - ред.) в международном праве есть. Речь идет о таком инструменте, как контрмера. Собственно, его применение было основой для принятия США специального законодательства - REPO-акта, который позволял конфисковать активы РФ в пользу Украины", - добавила заместитель главы Офиса президента.

50 млрд долларов для Украины

В июне на саммите G7 лидеры стран группы решили предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов. Этот кредит будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, которые страны Запада заблокировали после начала полномасштабной войны.

Как писали СМИ, в это время на Западе сталкиваются с задержками в согласовании деталей соглашения. В то же время, глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет настаивать на выполнении обязательств независимо от Соединенных Штатов Америки (США).

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