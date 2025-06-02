Откуда РФ перебросила войска на границы Сумщины, - ответ эксперта
Россия снова концентрирует войска у границ Сумской и Харьковской областей. На картах это выглядит как новое скопление, но на самом деле речь идет о возвращении подразделений, которые ранее уже были на этом направлении.
Об этом рассказал военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина.
По его словам, сейчас Россия возвращает те силы, которые были переброшены из приграничных районов во время прошлогодних ротаций.
"То количество войск - 90 тысяч, уже им не нужно на Курщине. Соответственно, те войска, которые были сняты с Сумщины и Харьковщины, возвращены туда", - отметил Гетьман.
Эксперт объясняет, что общее количество российских сил в приграничье по сути не выросло. Просто после "Курской операции", когда ВСУ действовали активно и продвигались на российскую территорию, россияне были вынуждены перегруппироваться.
"При этом, когда пишут, что они перебросили 50 тысяч, почему-то не добавляют, что они до этого сняли оттуда 50 тысяч", - отмечает Гетьман.
Ситуация на фронте
До этого в ГПСУ отмечали, что Россия несколько месяцев накапливала силы в Курской области. В настоящее время их достаточно для наступления в Сумской области.
Как писало РБК-Украина, по состоянию на 1 июня на приграничных территориях Сумской области продолжаются бои. Так называемая "серая зона" увеличивается, а россияне могли захватить еще один населенный пункт.
Также, вчера мы сообщали, что российские войска не прекращают штурмы позиций украинских войск на границе Сумской области.
Наиболее активно это на направлении населенных пунктов Басовка и Журавка. Но за последний период враг расширяет эту территорию захода малых штурмовых групп, в частности это направления населенных пунктов Веселовка, Владимировка.
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