Откуда РФ перебросила войска на границы Сумщины, - ответ эксперта

Россия снова концентрирует войска у границ Сумской и Харьковской областей. На картах это выглядит как новое скопление, но на самом деле речь идет о возвращении подразделений, которые ранее уже были на этом направлении.

По его словам, сейчас Россия возвращает те силы, которые были переброшены из приграничных районов во время прошлогодних ротаций.

"То количество войск - 90 тысяч, уже им не нужно на Курщине. Соответственно, те войска, которые были сняты с Сумщины и Харьковщины, возвращены туда", - отметил Гетьман.

Эксперт объясняет, что общее количество российских сил в приграничье по сути не выросло. Просто после "Курской операции", когда ВСУ действовали активно и продвигались на российскую территорию, россияне были вынуждены перегруппироваться.

"При этом, когда пишут, что они перебросили 50 тысяч, почему-то не добавляют, что они до этого сняли оттуда 50 тысяч", - отмечает Гетьман.