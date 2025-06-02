Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар

Какая основная цель россиян в ходе летней наступательной кампании, будут ли обстреливать энергетику и готовы ли ВСУ к атакам противника, – в материале РБК-Украина.

Россия объявила об очередной наступательной кампании в Украине – ее планируют реализовать уже этим летом. План максимум, о котором мечтает Кремль – захватить все четыре области, которые уже "добавили" в российскую конституцию.

Но последние несколько недель информационное пространство заполняется заявлениями о том, что четыре региона – не единственная цель противника. Несмотря на попытки прорвать основные направления в Донецкой области, российские войска скапливаются возле Сумщины и Харьковщины.

По всем фронтам

В 2022 году Кремль был уверен, что российская армия без труда завоюет Украину. У солдат, которые пошли в первых волнах наступления, были с собой парадные формы, а российская пропаганда смеялась над военным потенциалом Украины и обещала взять "Киев за три дня". Спустя больше чем три года тяжелейшей войны на истощение российские войска не достигли даже малой части своего масштабного плана.

Тем не менее, сегодня армия РФ удерживает части четырех украинских регионов – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также несколько небольших населенных пунктов на Харьковщине и Сумщине.

Скорее всего, Россия по-прежнему грезит о том, чтобы взять Украину под полный контроль. Но промежуточная цель очевидная – дойти до границ хотя бы нескольких из четырех областей, которые она считает якобы своими. И, похоже, военное руководство РФ преследует именно эту цель в ходе летнего наступление.

Источники издания в Силах обороны утверждают, что во время летне-осенней кампании приоритеты противника на фронте будут выглядеть так. Первое – это продвижение в Донецкой области, где главные бои будут идти в районах Покровска, Торецка, Часового Яра и Константиновки. И второе – это продвижение в украинском приграничье, в частности в Сумской и Харьковской областях.

Официально о летней кампании в России, конечно же, никто не говорит. Разве что Владимир Путин в мае в очередной раз заявил о создании "буферной зоны" между Украиной и Россией с целью "обеспечения безопасности для российских граждан". Но и западные медиа, и украинское военное командование регулярно отмечают скопление войск РФ на границах с Украиной, что может говорить о новых попытках прорвать украинскую оборону.

Российский военный (фото: Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая заявил, что Россия сосредоточила на границах с Сумской областью около 50 тысяч своих военных. И в действительности сегодня под контролем войск РФ находятся четыре населенных пункта в Сумской области, статус еще нескольких – пока непонятен. Активизацию отмечают и на Харьковщине, где в районе Волчанска противник пытается продвинуться вперед.

Наступление или хотя бы попытку прорвать оборону россияне планировали и в прошлом году, когда также скопили у границ этих двух областей большое количество своих военных. Потом произошла Курская операция, и им пришлось выбивать ВСУ уже со своей территории. Теперь же часть военных Москва возвращает обратно. И именно это мы видим по картам и называем это "скоплением".

"То количество войск – 90 тысяч, уже им не нужно на Курщине. Соответственно, те войска, которые были сняты с Сумщины и Харьковщины, возвращены туда. Вот в чем суть. То есть количество войск по этим направлениям не увеличилось. При этом, когда пишут, что они перебросили 50 тысяч, почему-то не добавляют, что они до этого сняли оттуда 50 тысяч", – отмечает военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина.

На Харьковском направлении российское командование сосредоточило силы 18 мотострелковой дивизии. Их задачей, скорее всего, будет прорвать линию фронта, которая простирается на 40 км, найти слабое место и продвинуться на 15-20 км вглубь. Но вряд ли это можно назвать анонсированным "большим наступлением".

Судя по карте DeepState и регулярным отчетам Генштаба основные свои усилия российская армия все же сосредоточила в Донецкой области. Военные аналитики отмечают, что Покровск был главной оперативной целью россиян еще с февраля 2024 года. "Но если бы Россия намеревалась и дальше уделять приоритетное внимание этому направлению в 2025 году, она бы перебросила подразделения 8-й общевойсковой армии для поддержки истощенных войск на Покровском направлении", – отмечают в Институте изучения войны (ISW).

Впрочем, у россиян, как у настоящих оппортунистов, цели могут меняться в зависимости от резко появившихся возможностей. В течение своей летней кампании они могут менять направления – на Часов Яр, Торецк или Константиновку. А перемещают своих военных довольно быстро с помощью железной дороги. В любом случае, речь идет, прежде всего, о Донецкой области. Россияне верят, что полная оккупация Донецкой области – это ключ к другим наступательным операциям.

"Это то, что они готовили под реальную обстановку, военные им обещали, что Донбасс во всяком случае будет оккупирован, украинские войска посыпятся и можно будет вести свои военные операции и на других направлениях. В том числе создание так называемых буферных зон в Черниговской, Сумской областях", – отмечает военный эксперт Михаил Самусь в комментарии РБК-Украина.

Возможно, скопления войск и небольшие продвижения в других регионах происходят для диверсификации фронта. Россияне хотят заставить ВСУ распорошить свои силы вдоль линии боевых столкновений, тем самым истончить оборону. Таким образом в ней будет легче найти брешь, зайти вглубь и закрепиться.

Источники издания в военных кругах уточняют, что в случае успехов на приоритетных для себя направлениях оккупационная армия может развернуть наступления и в Запорожской, и в Херсонских областях. Однако пока, по их информации, у них все-таки не хватает сил для того, чтобы двигаться везде и сразу. Поэтому россиянам, так или иначе, придется выбирать, куда направлять основные удары.

Последний шанс

Человеческий ресурс для продолжения войны – не единственный вызов Кремля. Разговоры о том, что российская экономика вот-вот разрушится из-за санкций и огромных трат на войну, длятся фактически с 2022 года. В 2025 году Москва все еще может наступать, наладила производство ракет и БПЛА и пытается поддерживать приток человеческого ресурса на фронт. И спустя три года войны наше общество стало более скептически относиться к громким словам о крахе российской экономики.

Сейчас Россия, по разным данным, уже испытывает нехватку в бронетехнике. Впрочем, и эту проблему ей кое-как удалось решить. Вместо БМП и танков в наступления и штурмы все чаще идут мотоциклы, квадроциклы и другая легкомоторная техника. По ним сложнее ударить с FPV-дронов и крайне сложно – с артиллерии. Самым эффективным препятствием для таких "наездов" остаются инженерные заграждение и минирование.

В конце мая в ходе общения с журналистами о том, что Россия может не выдержать давления войны, заявил Владимир Зеленский. Несмотря на то, что большая часть торговых отношений Москвы и других стран ушла в тень, результат от санкций видимый. Поэтому, по словам президента, есть надежда, что через год войны уже не будет.

Российские военные на Донбассе (фото: Getty Images)

"Безусловно, мы понимаем анализ уже многих разведок, многих стран, аналитику. Июнь 2026-го – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у русских будет. Уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно", – сказал президент.

Уже сейчас в России вручную держат курс рубля по отношению к доллару. Сегодня доллар стоит 76 рублей, хотя еще относительно недавно цена за валюту переваливала за сотню. В СНБО объяснили этот феномен тем, что Кремль проворачивает махинации с помощью Казахстана, открывая там счета, меняя рубли на тенге, а затем покупая за них доллары.

Похожая история с нефтью – ее стоимость стараются держать ниже отметки 60 долларов за баррель. Падение цены позволило греческим судовладельцам возобновить перевозки, а Россия смогла сохранить хотя бы часть экспортных доходов. Но низкие цены на нефть не выгодны Москве.

Никто больше не хочет бросаться громкими словами, но многие эксперты указывают на то, что к сентябрю-октябрю России придется сворачивать свои наступательные масштабы, адаптироваться к зиме. Вполне вероятно, что для Кремля летняя кампания может стать последним шансом на глобальный прорыв. Дальше – только позиционная и тактическая борьба.

"У них сейчас очень сложная ситуация, даже странная. Доллар меньше 80 рублей, нефть по 50, когда мы умножаем эти цифры, выходит, что у них дефицит, получаются какие-то странные дисбалансы. У меня такое впечатление, что их группа старых функционеров просто выводит всё в валюту. Они искусственно снижают доллар и это убивает экспорт, но они реализуют военные проекты, выводят все в валюту и ждут этого краха, который наступит осенью. И тогда Россия будет готова к прекращению огня, снятию санкций. А летом они будут тянуть время", – добавил Самусь.

Украинский ответ

В украинском пространстве по очевидным причинам мало говорят о том, как на действия врага будет отвечать украинское командование. Год назад Россия также готовила большое летнее наступление – Украина отвечала обороной и попытками истощить врага, о чем на тот момент говорил Главнокомандующий Александр Сырский.

Сегодня, когда российские войска снова пытаются наступать, наиболее вероятная тактика ВСУ – глухая оборона и истощение противника. Эта тактика включает в себя укрепление оборонительных рубежей и использование большого количества БПЛА – дроны позволяют вести войну на расстоянии и не подпускать противника близко к линиям обороны. Кроме того, нельзя исключать, что украинская армия будет в ответ проводить контрнаступательные действия тактического уровня – для торможения противника.

Для этого наши военные усиливают оборонительные позиции вдоль линии фронта, а особенно в той части Донецкой области, где бои наиболее интенсивные – на Покровском и Константиновском направлениях. Кроме этого, ВСУ готовятся к возможным атакам в Сумской и Харьковской областях, чтобы не дать россиянам растянуть линию боевых столкновений. При этом собеседники РБК-Украина беспокоятся о том, что оккупационные планы по так называемой "санитарной" или "буферной зоне" могут коснуться еще одной – Черниговской области. Поэтому украинские военные также пристально следят и за этим участком фронта.

Украинский военный (фото: Getty Images)

О том, что ситуация с обороной у украинской стороны улучшилась, говорят официальные лица США, на которых ссылаются медиа. Благодаря 61 млрд помощи, одобренной Конгрессом, украинским войскам удалось затормозить россиян в Донецкой области и отогнать в Харьковской.

Сама линия обороны будет простираться на 350 км – от Харькова аж до Вольного Поля в Запорожской области, о чем пишут эксперты военно-аналитического проекта PlayFra. Для создания линий обороны украинские инженерные войска используют и противотанковые рвы, и "зубы дракона", и колючую проволоку.

Линии строятся на топографически "узких местах", на холмах и за реками. Благодаря численным оборонительным сооружениям и траншейным системам по всей линией фронта и за несколько км за ней ВСУ рассчитывают замедлить и, в конце концов, истощить россиян.

Кроме того, военное руководство Украины также работает над изменением самой структуры Вооруженных сил, а именно формирует корпусы. "Это переход на другой уровень формирования войск. Это формирование постоянно действующих экосистем, отвечающих и за генерацию сил, и за применение сил. У нас таких структур не было. У нас последней была бригада, а этого, конечно, недостаточно. Когда Россия сражается дивизиями, Украина бригадами, если говорить о постоянно действующих структурах. Сейчас ситуация меняется", – говорит Самусь.

Маловероятно, что украинским военным удастся перехватить инициативу в свои руки этим летом. Речь идет о том, чтобы не дать россиянам возможность захватить новые территории и закрепиться на них. Хотя не исключены и точечные контратаки.

"Не нужно паниковать, не нужно посыпать голову пеплом. Россияне, когда анонсировали наступление 2024 года, они также говорили, что будет такое наступление, чуть ли не до Левобережья. Что им удалось сделать? "Мощная наступательная операция", – добавил Гетьман.

Собеседники в Силах обороны также сомневаются в шансах россиян выйти на админграницы даже одной Донецкой области до конца лета. Более того, они также достаточно скептичны относительно их возможности оккупировать весь этот регион до конца года. Хотя они и признают, что у украинской армии есть достаточно проблем внутри и под таким давлением противника она тоже истощается.

Террор по мирным

Россияне не прекращают массированных атак по украинским городам и вряд ли прекратят их летом, сосредоточившись на летней кампании. Для регулярных обстрелов у Москвы есть достаточно ресурсов, тем более, если чаще всего россияне используют дроны.

Сегодня российский ВПК способен производить по разным оценкам больше сотни дальнобойных БПЛА в день, при этом стремясь увеличить эту цифру до 500. При этом, украинские войска ПВО продолжают сбивать около 80% дронов, которые ежедневно атакуют Украину.

Люди помогают спасателям после обстрела школы в Киеве (фото: Getty Images)

Что же касается ракет, в общем Россия производит от 120 до 300 ракет разных типов в месяц. Санкции усложнили процесс их производства, но Москва научилась получать необходимую микроэлектронику из Европы и США. С помощью ракет российское военное командование пытается нанести существенный ущерб украинскому ВПК и насколько им это удается – информации, безусловно, нет.

Зато есть информация о зеркальных ударах Украины. Благодаря налаженному производству дронов украинские военные имеют возможность доставать до самых важных и нужных военных объектах РФ, таких как например Елабуга, где производят дроны. Завод "шахедов" в России был атакован уже не единожды и вряд ли мы перестанем по нему бить. То же самое можно сказать и об НПЗ, о складах с боеприпасами и прочим важным для россиян объектам.

Кроме того, Украина продолжает получать необходимые для ведения войны ресурсы. США, несмотря на неопределенную позицию Дональда Трампа, не отказываются от своих обещаний и снабжают Украину боеприпасами. Европа также помогает Киеву обороняться, а, возможно, даже и бить по российским глубоким тылам. В ходе недавнего визита в Берлин Зеленский сообщил, что Германия и Украина будут производить дальнобойное оружие. При этом так и не ясно, даст нам Берлин свои ракеты Taurus или нет – дискуссии об этом все еще идут.

Несмотря на некоторую панику в медиа после трехдневной комбинированной атаки россиян, эксперты говорят, что ресурс на отражение ударов у Украины есть. Так же как и у России есть ресурс бить дальше.

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Сегодня Москва делает вид, что готова на переговоры. Пока кремлевские функционеры без особых полномочий сидят в Стамбуле и говорят то же самое, что говорили в 2022-м, российская армия пытается захватить больше территорий. Словам Путина о том, что он никогда не хотел войну, ищет мир и готов "на компромиссы", похоже, не верит уже и сам Трамп. Но и останавливать Путина мощным санкционным пакетом или тем более прямым участием никто, видимо, не собирается.

Все сводится к тому, что Россия действительно должна исчерпать свой наступательный потенциал. Либо же летнее наступление – это способ давления Москвы, чтобы заставить нас пойти на ее условия, демонстрация того, что если мы не уступим – россияне будут продолжать продвигаться и обстреливать мирные города. Если Украина выдержит это лето и не даст противнику прорвать оборону, вполне вероятно, что к концу года риторика российских переговорщиков изменится. Или обе страны застрянут в позиционной войне на неопределенное время.