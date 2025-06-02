Звідки РФ перекинула війська на кордони Сумщини, - відповідь експерта

Росія знову концентрує війська біля кордонів Сумської та Харківської областей. На картах це виглядає як нове скупчення, але насправді мова йде про повернення підрозділів, які раніше вже були на цьому напрямку.

За його словами, зараз Росія повертає ті сили, які були перекинуті з прикордонних районів під час минулорічних ротацій.

"Та кількість військ - 90 тисяч, уже їм не потрібна на Курщині. Відповідно, ті війська, які були зняті з Сумщини і Харківщини, повернуті туди", - зазначив Гетьман.

Експерт пояснює, що загальна кількість російських сил у прикордонні по суті не зросла. Просто після "Курської операції", коли ЗСУ діяли активно й просувались на російську територію, росіяни були змушені перегрупуватися.

"При цьому, коли пишуть, що вони перекинули 50 тисяч, чомусь не додають, що вони до цього зняли звідти 50 тисяч", - наголошує Гетьман.