Наступление РФ в Сумской области: в ГПСУ назвали самые активные направления штурмов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время телемарафона.

"К сожалению, ситуация в Сумской области, особенно в пределах населенных пунктов Юнаковской и Хотинской громад, непростая, потому что враг продолжает давить", - рассказал он.

По данным спикера, оккупанты продолжают свои действия, применяя пехотные группы - малые штурмовые группы для того, чтобы они накапливались и проводили уже собственно боевые действия, атаковали позиции украинских защитников именно по территории Украины.

"Это уже продолжается определенное время. Наиболее активно это на направлении населенных пунктов Басовка и Журавка. Но за последний период враг расширяет эту территорию захода малых штурмовых групп, в частности это направления населенных пунктов Веселовка, Владимировка", - отметил Демченко.



В ГПСУ назвали самые активные направления штурмов россиян в Сумской области (deepstatemap.live)

Он подчеркнул, если бронированную технику враг на этом направлении не применяет, то такие группы периодически используют квадроциклы или мотоциклы, чтобы на скорости заехать на нашу территорию, ожидали подобное подкрепление и, уже скопившись, атаковали позицию украинских защитников.