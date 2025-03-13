Летят даже ночью. Где зимуют птицы и когда возвращаются в Украину

В Украине наступает время весенней миграции птиц. Некоторые появляются огромными стаями, а другие летят одиночно и даже ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского общества охраны птиц в Facebook.

Где зимуют птицы и когда возвращаются в Украину

По словам экспертов, птицы возвращаются в Украину в самое красивое время года.

"Некоторые появляются огромными стаями, а другие летят одиночно или даже ночью, создавая внезапное ежегодное чудо", - рассказали украинцам и познакомили с некоторыми видами, которые возвращаются.

Чомга. Ее гнездовой ареал охватывает всю территорию Украины (кроме Горного Крыма и Карпат). Весенняя миграция стартует в конце февраля - начале марта и продолжается до конца апреля.

"Часто их можно встретить и в Азово-Черноморском регионе, хотя обычно вид зимует в Западной Европе и Великобритании", - рассказали в украинском обществе охраны птиц.

Бугайчик прилетает гораздо позже - во второй половине апреля или в начале мая. Эти птицы предпочитают одиночные перелеты, преимущественно в темное время суток. А вот зиму они проводят в Африке.

Аист белый возвращается в Украину с середины марта - до первой половины апреля.

"Медленная, но уверенная миграция уже началась и наших черногузов уже наблюдают в Украине. Весенний перелет могут осуществлять в одиночку, но только на завершающем этапе, когда приближаются к местам своего гнездования", - объяснили гражданам.

Далеко не все птицы остаются на зиму в Украине (фото: facebook.com/BirdLifeUA)

Согласно информации специалистов, на юге Украины весенняя миграция начинается с конца февраля и продолжается до первой декады апреля.

Гусь серый летит как днем, так и ночью - по традиционным маршрутам (с постоянными местами остановки). Клиновидные пролеты этих птиц и гаганье часто привлекают внимание людей.

Чайки появляются на юге страны в конце февраля, а в северных регионах - ближе к середине или концу марта.

"Зимуют они в Западной Европе, на Британских островах и в Южной Европе", - рассказали орнитологи.

Миграция журавлей начинается с середины февраля и значительно активизируется в марте.

Журавль серый собирается в стаи (от 20 до 100 птиц) и летит в северном и северо-восточном направлении. Места же зимовки этих птиц простираются от Турции и Израиля до Эфиопии и Судана

Лунь болотный (камышовый) наблюдается в Украине со второй половины марта до начала апреля.

Основные места зимовки этих птиц расположены в Центральной и Западной Африке, Южной Азии. Кроме того, часть луней - с европейским происхождением - зимует в Западной и Южной Европе.

Весной перелетные птицы возвращаются в Украину (фото: facebook.com/BirdLifeUA)