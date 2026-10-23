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Обычная реклама может сломать iPhone: как хакеры воруют данные

15:18 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Обычная реклама может сломать iPhone: как хакеры воруют данные Хакеры находят новые уязвимости iPhone (коллаж: РБК-Украина)
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Эксперты по кибербезопасности обнаружили новые кампании по распространению шпионского ПО, позволяющие хакерам инфицировать iPhone во время обычного просмотра веб-страниц и рекламных объявлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как шпионское ПО попадает на iPhone?

По данным специалистов компаний iVerify и Report URI, хакерские группировки с возможными связями с Китаем используют рекламную инфраструктуру и легитимные веб-сайты для незаметной доставки шпионских программ на iPhone.

Особенность этих атак заключается в том, что жертвам больше не нужно переходить по вредоносным ссылкам или загружать подозрительные файлы.

Схема заражения через Instagram и устаревшие домены

Исследователи зафиксировали 2 отдельные кампании с использованием этой технологии:

Из-за рекламы: работник финансового учреждения подвергся атаке в Instagram во время просмотра обычной рекламы футбольного матча. Объявление автоматически проверило версию операционной системы iPhone и запустило соответствующий эксплойт для похищения логинов и поиска криптогаманцев

Использование просроченных доменов: хакеры выкупили примерно 630 просроченных доменов, которые до сих пор использовались почти 8000 легитимных сайтов для аналитики или чат-ботов. Код с этих сайтов перенаправлял уязвимые устройства на шпионское ПО

Интересно, что оба метода базируются на инструментах, автоматически загружаемых при просмотре страниц в браузере.

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Точный выбор целей и сбор данных

Рекламные платформы позволяют хакерам выбирать потенциальных жертв по версии ОС, интересам или должности. Злоумышленники используют эти возможности для похищения учетных данных и доступа к криптовалютным кошелькам.

По словам исследователей, это свидетельствует об изменении тактики киберпреступников: вместо классического фишинга они все чаще атакуют пользователей во время обычной онлайн-активности.

Рост угрозы для мобильных устройств

Специалисты предупреждают: целенаправленные атаки на мобильные устройства становятся все более распространенными.

Напомним - ранее исследователи Citizen Lab обнаружили схожие атаки с применением шпионского ПО, не требовавших никаких действий от жертвы. Под удар попали 45 устройств сотрудников международной медиасети Al Jazeera.

Эксперты советуют регулярно обновлять iOS, ведь вредоносные скрипты используют уязвимости в устаревших версиях ОС.

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