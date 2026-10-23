ИИ-агенты получат доступ к аккаунтам без паролей: как это работает

Сервис 1Password запустил инструмент 1Password for Agents, позволяющий ИИ-агентам входить в аккаунты пользователей без прямого доступа к паролям.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на 1Password for Agents .

Как 1Password решает проблему безопасности ИИ-агентов?

Инструмент позволяет пользователям предоставлять ИИ-агентам разрешение на вход в частные аккаунты для выполнения поручений. При этом сам агент ни разу не получает доступа к учетным данным и паролям .

Трехсторонний механизм авторизации

Платформа 1Password for Agents создает защищенную систему связи между тремя участниками процесса: самим ИИ-агентом, пользователем и менеджером паролей.

Алгоритм авторизации состоит из последовательных шагов:

Попытка входа: ИИ-агент пытается авторизироваться на требуемом ресурсе от имени пользователя.

Проверка личности: уникальный цифровой ключ посылается в 1Password для подтверждения цифровой подлинности агента.

Личное подтверждение: пользователь получает уведомление о попытке входа и вручную подтверждает запрос.

Безопасная авторизация: 1Password самостоятельно заполняет пароли от имени цифрового помощника и выполняет вход.

Благодаря такой системе ИИ получает доступ к необходимой странице и успешно завершает поставленную задачу, но не видит и не сохраняет символы пароля.

Читайте больше: Ваши данные могли перехватить: в системе защиты интернета обнаружили критическую уязвимость

Есть ли риски?

Разработчики 1Password подчеркивают: прямая передача паролей или секретных ключей является распространенным, но "чрезвычайно опасным" способом работы с ИИ.

В таком случае копия данных хранится в системе помощника для следующих сессий - это оставляет чувствительную информацию в местах, которые человек больше не может контролировать.

Новая платформа возвращает полный контроль над комбинациями доступа владельцу аккаунта.

Новый инструмент позволяет выбирать любого ИИ помощника по собственному желанию.

В настоящее время поддерживаются следующие сервисы:

Claude Duet от Anthropic

Dots от OpenAI

ChatGPT Work от OpenAI

Grok Bot

Meta Muse

ИИ-агенты от стартапа Town

Не пропустите: Врут разработчикам: GPT-6.1 Sol и Astra самовольно обошли защиту OpenAI

Беспокойство банковского сектора и позиция финансовых учреждений

Запуск платформы 1Password for Agents состоялся на фоне растущей тревоги крупных игроков рынка по поводу автономной деятельности ИИ в сети.

Издание Axios сообщает, что американские банки уже начали массово фиксировать активность ИИ внутри аккаунтов своих клиентов.

Речь идет не о злонамеренных действиях или похищении средств, а о ситуации, когда пользователи добровольно позволяют автоматизированным сервисам действовать от их имени, в частности в финансовых вопросах.

Главная проблема для банковской системы состоит в том, что большинство учреждений не могут определить, связана ли текущая активность ИИ с непосредственным запросом пользователя, действует ли агент самостоятельно.

Представители банковской сферы в комментариях журналистам называют текущую ситуацию пугающей. В свою очередь, официальный представитель банка Chase особо подчеркнул, что клиенты ни при каких обстоятельствах не должны передавать свои логины и пароли посторонним лицам или сервисам.