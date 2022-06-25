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Діамант "Динамо" скористався дозволом ФІФА на призупинення контракту

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Київ, Субота 25 червня 2022 10:47
Діамант "Динамо" скористався дозволом ФІФА на призупинення контракту Фото: Самба Діалло поки не повернеться в "Динамо" (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Футболку київського "Динамо" в найближчій перспективі талановитий вінгер вітчизняного гранда Самба Діалло не одягне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Циганик LIVE.

За даними журналіста Ігоря Циганика, сенегалець відмовився повертатися до табору "біло-синіх" через війну в Україні. ФІФА надала футболістам спеціальний дозвіл на призупинення співпраці з українськими та російськими командами.

Наразі Діалло не хоче повертатися до України. Проте, він буде зобов'язаний це зробити, коли футбольні функціонери скасують трансферні переваги для виконавців із УПЛ. Торік вінгер уклав 5-річний контракт із "Динамо".

Окрім того, Циганик спростував інформацію про інтерес європейських топ-клубів до Діалло. Раніше низка "жовтих" видань приписувала "Манчестер Сіті" та "Баварії" зацікавленість у підписанні 19-річного африканця.

Цього тижня "Динамо" анонсувало спаринг із "Ліоном" двома складами. Контрольний поєдинок відбудеться в рамках підготовки "біло-синіх" до нового сезону на зборах у Швейцарії.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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