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Йовічевіч у "Шахтарі". Хорватський зодчий на вістрі перебудови гранда УПЛ

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Україна, Вівторок 19 липня 2022 14:25
Йовічевіч у "Шахтарі". Хорватський зодчий на вістрі перебудови гранда УПЛ Фото: Ігор Йовічевіч давно став своїм в Україні (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорців

Хорватський фахівець Ігор Йовічевіч отримав головний виклик у своїй тренерській кар'єрі – очолив донецький "Шахтар" в епоху змін.

Стартові позиції Ігора Йовічевіча на чолі донецького "Шахтаря" – у матеріалі РБК-Україна.

Захват минув, розпочалася робота. Саме за цією формулою розгортаються події у таборі донецького "Шахтаря". Після призначення Йовічевіча на вакантне місце головного тренера у "гірників" настали трудові будні. Команда розпочала підготовку до нового сезону на нідерландській землі.

Йовічевіч – свій для українського футболу. На схилі ігрової кар'єри він провів рік у "Карпатах", а потім недовго займався бізнесом у Чорногорії. До України хорват повернувся за кілька років і почав працювати в тих же "Карпатах", де пройшов шлях від дитячо-юнацької академії до посади в. о. головного тренера першої команди.

У підвішеному статусі тодішній власник "левів" протримав Йовічевіча понад рік. Повноцінний контракт він так і не отримав, хоча результати тих "Карпат" були цілком конкурентними.

Йовічевіч у &quot;Шахтарі&quot;. Хорватський зодчий на вістрі перебудови гранда УПЛ

Із Петром Димінським у Львові Йовічевічу було складно (фото: zaxid.net)

Після балканського періоду в кар'єрі (словенський "Целє", дубль і перша команда загребського "Динамо") Йовічевіча покликали рятувати "Дніпро-1". "Спортклубівці" якраз провалили старт сезону 2020/21 та потребували серйозного струсу. Його надав хорватський тренер, який не просто врятував дніпровців від вильоту, а й підняв на солідне 7-ме місце.

Ось тут і прийшов апетит, відразу до всіх – власників, фанатів, експертів. Від "Дніпра-1" в сезоні 2021/22 чекали ледь не боротьби за чемпіонство з "Динамо" та "Шахтарем". Третє ж місце сприймалося безальтернативним завданням мінімум. Прибуло і солідне кадрове підсилення, та миттєвий прогрес підопічним Йовічевіча не вдався.

Із потенційними зірками у складі (Кожокару, Піхальонок, Гуцуляк, Довбик) "Дніпро-1" розпочав дуже натужно. "Спортклубівці" ледве врятувалися в Полтаві (2:2), розгромили "Чорноморець" і цілком могли втратити перемогу над "Маріуполем". У 4-му турі взагалі програли "Десні", а потім здобули непрості звитяги над "Рухом" і "Металістом 1925".

Йовічевіч у &quot;Шахтарі&quot;. Хорватський зодчий на вістрі перебудови гранда УПЛ

Суперечки з Катериною Монзуль не врятували в Чернігові (фото: facebook.com/sportclubdnipro1)

Перше випробування настало в 7-му турі – зустріч із "Шахтарем". І цей іспит Йовічевіч і Ко не склали. "Гірники" забили по м'ячу в дебюті та ендшпілі й спокійно довели поєдинок до логічної перемоги. За інерцією "Дніпро-1" здобув мінімальну перемогу над "Вересом" (забили, коли рівняни опинилися в меншості) та здолав першоліговий "ВПК-Агро" в Кубку України.

Справжню тренерську реакцію на невдачу з "Шахтарем" хорватський тренер притримав на 9-й тур УПЛ. Доти "Дніпро-1" переважно грав у формаціях 4-1-4-1 (3 матчі) та 4-2-3-1 (4 матчі), але на "Зорю" Йовічевіч вдався до експериментів.

"Спортклубівці" застосували схему з трьома центрбеками та зазнали розгрому. Так, три з чотирьох м'ячів дніпровці пропустили після вилучення Когута, та футбольний дослід виявився таким невдалим, що "Дніпро-1" повернувся до "заводських налаштувань".

Йовічевіч у &quot;Шахтарі&quot;. Хорватський зодчий на вістрі перебудови гранда УПЛ

Йовічевіч після злощасного поєдинку проти "Зорі" (фото: facebook.com/sportclubdnipro1)

Ще один екзамен команда Йовічевіча не склала в 12-му турі. Проти "Динамо" дніпровці протрималися тайм, але після замін у складі "біло-синіх" у перерві швидко віддали гру Києву. Показовим став не сам факт поразки, а її деталі – лише 2 удари в бік воріт (1 у площину), на третину менша кількість атак, скутість у діях на кожному клаптику поля.

Лише після невдачі в столиці "Дніпро-1" почав подавати ознаки серйозного претендента на медалі. "Спортклубівці" здобули 6 перемог поспіль (п'ять із них – із різницею 2+) та застрибнули на 3-тє місце перед зимовою паузою. Зрештою, ця позиція стала і фінальною в перерваному повномасштабною війною РФ проти України сезоні…

Тим не менше, ігрова складова "Дніпра-1" часів Йовічевіча залишила чимало запитань. Футбол "спортклубівців" восени задля обережності можна назвати прагматичним. Звісно, пресинг, темп, кількість ударів загалом були на рівні грандів.

А ось гра попереду не вражала. У порівнянні з "Шахтарем" пензля Де Дзербі той "Дніпро-1" значно просів – менше кинджальних пасів у штрафний майданчик, дотиків у карній зоні та передач у фінальну третину, зате більше лонгболів із вірою у богатирські якості Довбика…

Йовічевіч у &quot;Шахтарі&quot;. Хорватський зодчий на вістрі перебудови гранда УПЛ

У "Дніпрі-1" Йовічевіч навантажень не боявся (фото: facebook.com/sportclubdnipro1)

Безперечно Йовічевіч відштовхувався від кадрових ресурсів. Та ослаблений втечею легіонерів "Шахтар" тепер складно назвати набагато потужнішим. Постійні ж чутки від інсайдерів-яструбів про відхід Матвієнка не додають оптимізму вболівальникам. Більше того, гірники перейшли в режим економії та не купуватимуть футболістів на мільйони. Та й з десяти легіонерів до України зараз готовий їхати один.

Єдина трансферна перевага "Шахтаря" – магія гранда та ореол успіху навколо. Подейкують, що Тотовицькому лише натякнули на повернення, як він влаштував італійський страйк у "Колосі". Але більшість вихованців "гірників" у клубах УПЛ годяться хіба що для ротації. А того ж Ігнатенка не відлякав навіть виліт і потенційне банкрутство "Бордо". Поки хавбек повертатися не поспішає…

З іншого боку, за влучним визначенням українського коментатора Роберто Моралеса, Йовічевіч отримав зручний "пластилін". Хорватський фахівець опинився у схожій до періоду в "Карпатах" ситуації. Охололий до футболу інвестор, обмежені фінанси, розсип молоді в обоймі.

Йовічевіч у &quot;Шахтарі&quot;. Хорватський зодчий на вістрі перебудови гранда УПЛ

Даріо Срна став головним "промоутером" Йовічевіча в "Шахтарі" (фото: twitter.com/FCShakhtar)

Це ті передумови, в яких Йовічевіч зробив собі ім'я як тренер. Тож ставка на вчорашніх юніорів, несподівані ролі ветеранів і перезавантаження кар'єри для бувалих – цілком імовірний сценарій сезону 2022/23 для "Шахтаря". Цей фахівець справді може багато дати нинішньому призову "гірників".

Із грандом Йовічевіч уклав 2-річний контракт. Вочевидь, спрацював елемент перестороги для всіх сторін. Боси "Шахтаря" перевірять хорвата в нових умовах, а тренер спробує себе в ролі учасника Ліги чемпіонів. Результат водночас не тиснутиме та тяжітиме над Йовічевічем.

За нинішніх умов "Динамо" – фаворит сезону УПЛ. Фініш "Шахтаря" другим у сезоні 2022/23 не стане величезною сенсацією. Та "срібло" від "срібла" різниться. Одна справа програти в боротьбі, зовсім інша – безнадійно відстати.

Йовічевіч у &quot;Шахтарі&quot;. Хорватський зодчий на вістрі перебудови гранда УПЛ

Йовічевіч на першому тренуванні з "гірниками" (фото: twitter.com/FCShakhtar)

Наріжним каменем майбутнього Йовічевіча на чолі "гірників" стане ігровий малюнок і прогрес (чи його відсутність). Якщо омолоджена та "українізована" команда втримається в грандах, то на хорвата чекатиме безхмарне майбутнє. Надто після перемоги України у війні.

Найпідступнішим же ворогом Йовічевіча стане він сам. Якщо потенційна серія невдалих результатів підкосить фахівця та змусить його панікувати, то хрест доведеться ставити не лише на роботі в "Шахтарі". Відбитися від ярлика тренера не для великих команд буде вкрай важко.

Орієнтовний склад "Шахтаря" часів Йовічевіча (4-1-4-1): Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Корнієнко – Степаненко – Кулаков (Кащук), Бондаренко, Судаков, Мудрик – Траоре (Сікан)

4-2-3-1: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Корнієнко – Чех (Криськів), Степаненко – Кулаков (Кащук), Бондаренко (Судаков), Мудрик – Траоре (Сікан)

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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