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Хакеры с помощью СБУ взломали сайт министерства труда и соцзащиты РФ

Среда 29 ноября 2023 17:42
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Хакеры с помощью СБУ взломали сайт министерства труда и соцзащиты РФ Иллюстративное фото: хакеры с помощью СБУ взломали сайт министерства труда и соцзащиты РФ (ssu gov ua)
Автор: Наталья Кава

Украинские хакеры с помощью СБУ взломали сайт министерства труда и социальной защиты России. Оттуда было загружено большое количество секретной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, сайт сломала хакерская группировка "BLACKJACK", операция была осуществлена совместно с киберспециалистами СБУ.

Хакерам удалось получить доступ к большому количеству документов:

  • статистики по проведению так называемой "СВО",
  • личных данных военнослужащих,
  • материалов докладов президенту РФ,
  • справок о количестве протезирований.

Также полученная информация касается временно оккупированных Харьковской и Запорожской областей и их нынешнего "руководства".

"Теперь у Службы безопасности появится много новых документов для изучения. После скачивания необходимой информации, хакеры "снесли" с серверов министерства более 100 терабайтов данных", - сообщил источник.

Хакеры с помощью СБУ взломали сайт министерства труда и соцзащиты РФ

Кибератаки россиян на Украине

Ранее мы писали, что российские хакеры пытаются сломать телефоны украинцев через мессенджер Signal. Воздушные силы посоветовали, как обезопасить себя от потери данных.

Недавно стало известно, что российские хакеры в прошлом году провели кибератаку на энергосистему Украины. Она совпала с массированным обстрелом энергетики русскими войсками.

Также Служба безопасности Украины сообщила, что украинские киберспециалисты помешали российским спецслужбам получить доступ к электронной системе планирования операций ВСУ.

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