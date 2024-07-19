Связь по 10 часов. В Украине ужесточают требования к мобильным операторам и интернет-провайдерам

Мобильные операторы Украины регулярно инвестируют в оборудование, которое обеспечивало бы украинцам стабильную связь, а также сотрудничают с бизнесом, готовым предоставлять свои генерирующие мощности за деньги. Несмотря на это, во время длительных отключений света проблемы с мобильной связью и интернетом остаются.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света".
Отключение света влияет на работу всех базовых станций связи в Украине. Без электроэнергии инфраструктура операторов зависит от батарей и генераторов, нуждающихся в постоянной подзарядке и заправке.
Однако связь может исчезать не только из-за отсутствия питания, но и на фоне увеличения нагрузки на сети.
По словам директора директората электронных коммуникаций и радиочастотного спектра Министерства цифровой трансформации Украины Станислава Прибитько, с 2022 года мобильные операторы увеличили инвестиции в закупку генераторов и аккумуляторов (в том числе литиевых), обеспечивающих работу базовых станций без внешнего питания.
Суммарно инвестиции в энергонезависимость всех операторов составили около 2 млрд гривен.
17 июля 2024 года Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) обязал мобильных операторов обеспечить не менее 10 часов работы сети - при отсутствии электроэнергии.
Для того чтобы мобильная связь во время обесточений оставалась у граждан как можно дольше, НЦУ подготовил специальное распоряжение.
Эксперт уточнил, что оно "определяет требования для мобильных операторов и интернет-провайдеров по подготовке к отсутствию электроснабжения до 72 часов".
Это позволит улучшить уровень работоспособности сетей во время веерных и аварийных отключений электроэнергии в областях, где возможен длительный блэкаут.
Кроме того, до 1 октября не менее 60% базовых станций мобильной связи (расположенных в пределах каждой области) должны получить автономное резервное питание.
До 1 ноября - 70%, до 1 декабря - 80%, а до 1 февраля 2025 года - все 100% базовых станций мобильной связи.
В целом до 2030 года Украина планирует обеспечить мобильной связью и широкополосным доступом к интернету 98% населения. Сейчас этот показатель - на уровне 91%.
В Минцифре уточнили, что во время блэкаутов мобильные операторы и интернет-провайдеры должны:
Все опрошенные РБК-Украина операторы объясняют, что для обеспечения населения стабильной мобильной связью и интернетом во время длительных отключений электроэнергии нужны не только технические средства (развитая инфраструктура, генераторы и т.п.), но и люди, которые будут их обслуживать.
Однако кадров в настоящее время не хватает все больше.
В lifecell рассказали, что уже вложили в энергонезависимость более 800 млн гривен и планируют инвестировать еще около 240 млн до конца года в альтернативные источники питания.
До конца 2024 года оператор планирует обеспечить около 70% технологических площадок литиевыми батареями и подключить еще около 200 базовых станций к генераторам. Но и здесь сказывается ситуация с кадрами.
"Все наши планы также зависят от наличия специалистов - мы работаем с подрядными организациями, сотрудников которых мобилизуют. Поэтому не исключено, что скоро операторы могут столкнуться с проблемой, когда источники резервного питания закуплены, а устанавливать и обслуживать их некому", - объяснили в lifecell.
В Vodafone после атак на энергетическую инфраструктуру в марте-апреле удвоили запланированные на этот год инвестиции в энергонезависимость. В планах - закупить дополнительные генерирующие мощности и системы автономного энергообеспечения на 438 млн гривен (при этом общие инвестиции в энергостойкость сети в 2022-2024 годах превысят 674 млн гривен).
В "Киевстаре" с начала полномасштабной войны заменили на базовых станциях 115 тыс. литиевых аккумуляторов для резервного питания, а также оборудовали источниками бесперебойного питания 23 тыс. многоквартирных домов (чтобы обеспечить работу услуги "домашнего интернета" без света).
Вскоре планируется закупить еще более 61 тыс. аккумуляторов и некоторое количество генераторов. В общей сложности на фоне отключений электроэнергии инвестиции компании достигли 1 млрд гривен.
Несмотря на все вложенные деньги, при длительных отключениях операторы часто вынуждены устанавливать приоритеты - какие базовые станции обеспечивать, ведь обеспечить альтернативное питание для всех базовых станций довольно непросто.
Через четыре часа работы аккумуляторы полностью истощаются и требуют не менее 8 часов стабильного питания, чтобы перезарядиться. Кроме того, для питания одной базовой станции от генератора требуется до 50 литров дизельного топлива в сутки.
Следовательно, для выполнения требования относительно наличия связи в течение 10 часов во время блэкаутов компаниям вероятно придется инвестировать еще больше.
Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Украине может улучшиться ситуация со светом.
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