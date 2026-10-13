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Встретился с Малюком. Зеленский проводит срочные консультации о подготовке Киева к зиме

17:35 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
Встретился с Малюком. Зеленский проводит срочные консультации о подготовке Киева к зиме Фото: Василий Малюк и президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Киев неудовлетворительно выполняет план стойкости в рамках подготовки к зиме. Уже сейчас единичные "прилеты" вызывают серьезные отключения света в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"По состоянию на середину октября фактически по всему государству, даже в приграничных и прифронтовых областях, выполнение планов устойчивости выше, чем в Киеве. И киевляне точно это чувствуют, когда даже после одиночных попаданий "шахедов" бывают отключения электричества и воды в значительной части столицы", - подчеркнул президент.

Он добавил, что начинает консультации о неотложных шагах, чтобы исправить ситуацию в столице и ускорить реализацию плана стойкости.

По словам Зеленского, он уже поговорил с представителями бизнеса, сектора безопасности и не только. В частности, были переговоры с бывшим главой СБУ Василием Малюком, мэром Харькова Игорем Тереховым, главой Совета обороны Запорожской области Иваном Федоровым. По итогам обсуждений есть важные предложения.

Президент уточнил, что уже готовятся решения по защите энергообъектов, критической инфраструктуры, выполнению задач вместе с Кабмином, пониманию потребностей людей и "рациональному изменению алгоритмов управления Киевом".

Подготовка Киева к зиме

Напомним, с конца сентября российские оккупанты продолжают удары по энергетическим объектам в Киеве и области. Из-за этого в столице уже наблюдались значительные проблемы с отключениями света.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил о том, что киевские власти почти полностью не выполняют необходимые шаги для подготовки к зиме.

В свою очередь мэр Виталий Кличко недавно советовал киевлянам, у которых есть друзья или родственники за городом, выехать из столицы на зиму.

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