"Сейчас вопрос в выживании". Кличко предлагает части киевлян выехать из города

Россияне усиливают удары по Киеву перед зимой. Вопрос заключается в выживании столицы.

Как передает РБК-Украина , об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью AFP.

"Каждый день появляются новые сообщения о разрушенных зданиях, раненых или трагически погибших людях, поскольку обстрелы нашего города усиливаются… Сегодня вопрос заключается в выживании", - сказал он.

Отдельно Кличко предложил жителям, у которых есть друзья или родственники за пределами Киева, рассмотреть возможность временного переезда. При этом, по словам городского главы, к полной эвакуации он не призывает.

"Это цель Путина... лучший сценарий для Путина заключается в том, чтобы мы все уехали и отдали ему наши пустые города и нашу страну", - уточнил мэр.

Мэр предупредил, что если в результате российских атак будет нарушена работа системы водоснабжения, в Киеве может возникнуть "достаточно масштабный" кризис.

Также Кличко заявил, что независимо от того, насколько хорошо город подготовится, "если ПВО не будет работать, столица может оказаться в плохом сценарии".

Удары по Киеву

Напомним, Россия в конце сентября возобновила массированные удары по энергетическим объектам в Киеве и области.