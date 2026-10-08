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"Сейчас вопрос в выживании". Кличко предлагает части киевлян выехать из города

21:16 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Иван Носальский
"Сейчас вопрос в выживании". Кличко предлагает части киевлян выехать из города Фото: Виталий Кличко, мэр Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Россияне усиливают удары по Киеву перед зимой. Вопрос заключается в выживании столицы.

Как передает РБК-Украина, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью AFP.

"Каждый день появляются новые сообщения о разрушенных зданиях, раненых или трагически погибших людях, поскольку обстрелы нашего города усиливаются… Сегодня вопрос заключается в выживании", - сказал он.

Отдельно Кличко предложил жителям, у которых есть друзья или родственники за пределами Киева, рассмотреть возможность временного переезда. При этом, по словам городского главы, к полной эвакуации он не призывает.

"Это цель Путина... лучший сценарий для Путина заключается в том, чтобы мы все уехали и отдали ему наши пустые города и нашу страну", - уточнил мэр.

Мэр предупредил, что если в результате российских атак будет нарушена работа системы водоснабжения, в Киеве может возникнуть "достаточно масштабный" кризис.

Также Кличко заявил, что независимо от того, насколько хорошо город подготовится, "если ПВО не будет работать, столица может оказаться в плохом сценарии".

Удары по Киеву

Напомним, Россия в конце сентября возобновила массированные удары по энергетическим объектам в Киеве и области.

После серии атак в столице уже начали действовать графики отключений света. Также периодически энергетикам приходится применять экстренные отключения.

Сегодня, 8 октября, стало известно, что оккупанты ударили по важному для Киева энергообъекту.

Завтра, 9 октября, в Киеве продолжат действовать графики отключений света. Их ввели на весь день.

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