ua en ru
Вт, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Зустрівся з Малюком. Зеленський проводить термінові консультації щодо підготовки Києва до зими

17:35 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Іван Носальський
Зустрівся з Малюком. Зеленський проводить термінові консультації щодо підготовки Києва до зими Фото: Василь Малюк та президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Київ незадовільно виконує план стійкості у рамках підготовки до зими. Вже зараз поодинокі "прильоти" викликають серйозні відключення світла у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

"Станом на середину жовтня фактично по всій державі, навіть у прикордонних та прифронтових областях, виконання планів стійкості вище, ніж у Києві. І кияни точно це відчувають, коли навіть після одиночних влучань "шахедів" бувають відключення електрики та води у значній частині столиці", - наголосив президент.

Він додав, що розпочинає консультації щодо невідкладних кроків, щоб виправити ситуацію у столиці та прискорити реалізацію плану стійкості.

За словами Зеленського, він вже поговорив із представниками бізнесу, сектору безпеки і не лише. Зокрема, були переговори з колишнім головою СБУ Василем Малюком, мером Харкова Ігорем Тереховим, головою Ради оборони Запорізької області Іваном Федоровим. За підсумками обговорень є важливі пропозиції.

Президент уточнив, що вже готуються рішення щодо захисту енергооб'єктів, критичної інфраструктури, виконання завдань разом із Кабміном, розуміння потреб людей та "раціональної зміни алгоритмів управління Києвом".

Підготовка Києва до зими

Нагадаємо, з кінця вересня російські окупанти продовжують удари по енергетичних об'єктах у Києві та області. Через це у столиці вже спостерігалися значні проблеми із відключеннями світла.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про те, що київська влада майже повністю не виконує необхідні кроки для підготовки до зими.

У свою чергу мер Віталій Кличко нещодавно радив киянам, які мають друзів чи родичів за містом, виїхати зі столиці на зиму.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Київ Війна в Україні
Новини
У Німеччині назвали причину "дизельної угоди" Трампа і Путіна
У Німеччині назвали причину "дизельної угоди" Трампа і Путіна
Аналітика
Тайванський гігант купує цементний завод в Україні: чи зміниться вартість житла після угоди
Марія Волощукредактор РБК-Україна Тайванський гігант купує цементний завод в Україні: чи зміниться вартість житла після угоди