Встречи с Зеленским не будет? Трамп досрочно покинет саммит G7

Ливитт рассказала, что Трамп "отлично провел свой день на саммите G7". В частности, он подписал крупное торговое соглашение с Великобританией и премьер-министром Киром Стармером.

"Было достигнуто многое, но из-за событий на Ближнем Востоке президент Трамп уедет сегодня вечером (16 июня по местному времени - ред.) после ужина с главами государств", - добавила она.

Трамп подтвердил возвращение в США

Сам президент США Дональд Трамп рассказал, что должен вернуться как можно скорее.



"Я поужинаю с этими замечательными лидерами ("Большой семерки" - ред.), а потом сяду в самолет. Я должен вернуться преждевременно", - добавил он.