Зустрічі із Зеленським не буде? Трамп достроково залишить саміт G7

Зустріч із Зеленським

Нагадаємо, раніше Axios із посиланням на джерело в Білому домі писало, що у президента США Дональда Трампа запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7.

Водночас президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті тільки сьогодні, 17 червня, у заключний день. Учора, 16 червня, він перебував із візитом в Австрії.

Зеленський побічно підтвердив ці чутки. Він заявив, що під час зустрічі з Трампом планує обговорити можливість купівлі зброї у США.

До слова, остання зустріч між двома лідерами відбулася під час похорону Папи Римського Франциска у квітні.

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