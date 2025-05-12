"Встреча Украины и РФ в Стамбуле крайне важная": Трамп назвал ожидания
Возможная встреча Украины и России в четверг, 15 мая, должна привести к хорошим результатам. Кровопролитие необходимо остановить.
Как передает РБК-Украина, об этом во время общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.
"Встреча в четверг России и Украины - крайне важная. Я настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Думаю, из нее может выйти что-то хорошее. Прекратить кровопролитие - это ужасно, это бойня", - отметил американский лидер.
По его словам, украинские и российские солдаты убивают друг друга в масштабах, которые никто не видел со времен Второй мировой войны. И убийства продолжаются каждую неделю.
"Много боев с использованием дронов. Это совершенно новая форма войны. Это жестокая и беспощадная война", - добавил он.
Предложение Путина
Напомним, вчера, 11 мая, российский диктатор Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры. Он хочет, чтобы встреча украинской и российской делегаций прошла 15 мая в Стамбуле.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что он готов лично приехать в Стамбул 15 мая для переговоров с Путиным. Также он обратил внимание, что необходимо уже с сегодняшнего дня, 12 мая, начать прекращение огня как минимум на 30 дней.
Стоит заметить, что такое предложение Путин сделал на фоне ультиматума Запада. Представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус отметил, что Россия до конца дня должна дать ответ на предложение о перемирии с Украиной на 30 дней. Если она откажется, Европа усилит санкции.
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