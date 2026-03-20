Встреча Украины и США пройдет в Майами: РБК-Украина узнало, кто представит американцев

Украинские и американские чиновники завтра, 21 марта, проведут переговоры. Встреча состоится в Майами.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
Собеседник отметил, что американскую сторону на переговорах представят:
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с американскими чиновниками вчера, 19 марта.
Он отмечал, что на тот момент украинская политическая переговорная подгруппа направлялась в Америку. В ее состав входят: секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и лидер фракции СН Давид Арахамия.
Уже сегодня, 20 марта, глава украинского государства уточнил, что переговоры пройдут без участия россиян.
Зеленский сказал, что украинская сторона планирует обсудить три ключевых темы. Первая - конкретная дата новой встречи с Россией на трехстороннем уровне.
Вторая - контакты с США и обеспокоенность тем, что американские власти решили приостановить часть санкций против российской энергетики, что прямо влияет на войну против Украины.
И третья тема - документы о гарантиях безопасности и восстановлении Украины.
Стоит заметить, что в переговорах Украины, России и США сейчас продолжается пауза. Она связана с тем, что у американцев сейчас основной фокус на операции против Ирана.