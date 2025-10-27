RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Встреча с Трампом до Нового года? У Путина назвали возможные сроки

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с американским президентом Дональдом Трампом. В то же время четкого понимания даты ее проведения пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника российского диктатора Юрия Ушакова, которое приводят российские СМИ.

"Пока ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется", - сообщил он.

На вопрос, успеют ли лидеры двух стран встретиться до Нового года, он не дал четкого ответа.

"Не знаю, я не знаю. Вы помните, как быстро мы Анкоридж договорились провести", - отметил помощник диктатора.

 

Встреча Трампа и Путина

Напомним, недавно американский лидер Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

По результатам разговора президент США анонсировал, что в ближайшие недели состоится новый саммит, который на этот раз пройдет в Будапеште.

Его подготовкой должны были заниматься госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров, однако вскоре Трамп отменил саммит.

Согласно информации СМИ, РФ не изменила свои максималистские требования по вопросу завершения войны в Украине. При этом сам Трамп публично сказал что "не хочет тратить свое время впустую".

Кроме того, в ночь на 23 октября Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний страны-агрессора "Роснефть" и "Лукойл". Минфин США также призвал Россию немедленно согласиться на прекращение огня.

Отметим, президент США сообщил, что готов снова встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Но только при условии, что будет заключено соглашение по завершению войны в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВстреча Трампа и Путина