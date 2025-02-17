Встреча в Саудовской Аравии не означает начало переговоров по Украине, - Госдеп США

Встречу между американскими и российскими чиновниками в Саудовской Аравии не стоит рассматривать как продвижение в переговорах по завершению войны в Украине.
Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
По ее словам, встреча в Саудовской Аравии станет для США “первым шагом”, чтобы убедиться, что Россия серьезно настроена на начало переговоров по прекращению войны против Украины.
Она уточнила, что переговоры между американской и российской делегациями будут "продолжением" переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
"Я не думаю, что люди должны рассматривать это как что-то, что касается деталей или продвижения вперед в каких-то переговорах", - отметила Брюс.
Также она прямо не ответила на вопрос, могут ли переговоры в Саудовской Аравии способствовать проведению встречи между Трампом и Путиным.
Напомним, завтра, 18 февраля, американские и российские чиновники проведут встречу в Эр-Рияде. Одной из тем станет урегулирование войны России против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский уже отметил, что Украина не будет принимать результаты таких переговоров, поскольку на них не будет представлена украинская сторона.
При этом помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил о том, что россияне хотят договориться с США, "как начинать переговоры по Украине".
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