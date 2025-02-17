Встреча в Саудовской Аравии не означает начало переговоров по Украине, - Госдеп США

По ее словам, встреча в Саудовской Аравии станет для США “первым шагом”, чтобы убедиться, что Россия серьезно настроена на начало переговоров по прекращению войны против Украины.

Она уточнила, что переговоры между американской и российской делегациями будут "продолжением" переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

"Я не думаю, что люди должны рассматривать это как что-то, что касается деталей или продвижения вперед в каких-то переговорах", - отметила Брюс.

Также она прямо не ответила на вопрос, могут ли переговоры в Саудовской Аравии способствовать проведению встречи между Трампом и Путиным.