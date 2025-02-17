Встреча в Саудовской Аравии делегаций США и РФ состоится завтра: СМИ раскрыли подробности

Кто будет от США на встрече

По данным американских СМИ, от США на завтрашней встрече с россиянами будут:

государственный секретарь Марко Рубио,

советник президента Штатов по национальной безопасности Майкл Уолтц,

а также специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Кто может представлять РФ

Пока точно не известно, кто на встрече возглавит российскую делегацию. Между тем западные СМИ пишут, что это может быть:

министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,

кроме того, возможно участие помощника российского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова,

а также директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Возможные форматы США-РФ, США-Украина, Украина-РФ-США

По информации издания NBC, американская сторона не пригласила Украину на эту встречу с россиянами в Саудовской Аравии.

Это объясняется желанием Вашингтона провести сейчас двустороннюю встречу с РФ, после чего якобы планируется двусторонняя встреча с украинской делегацией, и уже потом - совместные переговоры, говорится в публикации NBC.

Переговоры США и России в Саудовской Аравии

Напомним, 13 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что представители США, Украины и России якобы проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.

14 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию и Турцию. При этом встречу с российской стороной Киев исключал.

15 февраля издание Politico писало о том, что команда Трампа начнет российско-украинские мирные переговоры в Саудовской Аравии. А Bloomberg писало, что встреча делегаций России и США по этому поводу состоится в Саудовской Аравии на следующей неделе.

После встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности в минувшую пятницу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом президент Зеленский заявил, что украинская сторона не была приглашена на переговоры в Саудовской Аравии. Глава государства добавил, что Киев не будет взаимодействовать с Москвой без консультаций со стратегическими партнерами.

Добавим, ранее также сообщалось, что Украина начала рабочий визит правительственной делегации в Саудовскую Аравию. Также напомним, недавно Зеленский также говорил, что планирует визит в Саудовскую Аравию - президент объяснил, что у него там уже "запланированы визиты и важные диалоги".