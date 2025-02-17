Встреча в Саудовской Аравии делегаций США и РФ состоится завтра: СМИ раскрыли подробности

В Саудовской Аравии планируется встреча делегаций Соединенных Штатов и РФ на вторник, 18 февраля. Стороны будут обсуждать вопрос о возможных переговорах для прекращения российско-украинской войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios и NBC News.
По данным американских СМИ, от США на завтрашней встрече с россиянами будут:
Пока точно не известно, кто на встрече возглавит российскую делегацию. Между тем западные СМИ пишут, что это может быть:
По информации издания NBC, американская сторона не пригласила Украину на эту встречу с россиянами в Саудовской Аравии.
Это объясняется желанием Вашингтона провести сейчас двустороннюю встречу с РФ, после чего якобы планируется двусторонняя встреча с украинской делегацией, и уже потом - совместные переговоры, говорится в публикации NBC.
Напомним, 13 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что представители США, Украины и России якобы проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.
14 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию и Турцию. При этом встречу с российской стороной Киев исключал.
15 февраля издание Politico писало о том, что команда Трампа начнет российско-украинские мирные переговоры в Саудовской Аравии. А Bloomberg писало, что встреча делегаций России и США по этому поводу состоится в Саудовской Аравии на следующей неделе.
После встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности в минувшую пятницу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом президент Зеленский заявил, что украинская сторона не была приглашена на переговоры в Саудовской Аравии. Глава государства добавил, что Киев не будет взаимодействовать с Москвой без консультаций со стратегическими партнерами.
Добавим, ранее также сообщалось, что Украина начала рабочий визит правительственной делегации в Саудовскую Аравию. Также напомним, недавно Зеленский также говорил, что планирует визит в Саудовскую Аравию - президент объяснил, что у него там уже "запланированы визиты и важные диалоги".
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