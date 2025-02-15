Команда Трампа едет в Саудовскую Аравию готовить переговоры Украины и РФ, - Politico

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным анонимных законодателя-республиканца и двух американских чиновников, высокопоставленные чиновники администрации Трампа направляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими переговорщиками.

Politico пишет, что советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтс в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и Стиву Уиткоффу, представителю президента на Ближнем Востоке, чтобы начать переговоры о прекращении войны.

Однако, по данным издания, спецпредставитель Трампа по украинско-российским переговорам Кит Келлог не будет присутствовать во время этих разговоров.

Официальные лица также заявили, что команда Трампа нет планов присоединения представителей других крупных европейских государств к переговорам. По данным Politico, это может оскорбить союзников по НАТО, которые публично призвали президента Трампа обеспечить им место за столом переговоров.