ua en ru
Пн, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Встреча в Саудовской Аравии делегаций США и РФ состоится завтра: СМИ раскрыли подробности

Понедельник 17 февраля 2025 07:29
UA EN RU
Встреча в Саудовской Аравии делегаций США и РФ состоится завтра: СМИ раскрыли подробности Иллюстративное фото: в Саудовской Аравии встретятся делегации США и РФ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Саудовской Аравии планируется встреча делегаций Соединенных Штатов и РФ на вторник, 18 февраля. Стороны будут обсуждать вопрос о возможных переговорах для прекращения российско-украинской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios и NBC News.

Кто будет от США на встрече

По данным американских СМИ, от США на завтрашней встрече с россиянами будут:

  • государственный секретарь Марко Рубио,
  • советник президента Штатов по национальной безопасности Майкл Уолтц,
  • а также специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Кто может представлять РФ

Пока точно не известно, кто на встрече возглавит российскую делегацию. Между тем западные СМИ пишут, что это может быть:

  • министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,
  • кроме того, возможно участие помощника российского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова,
  • а также директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Возможные форматы США-РФ, США-Украина, Украина-РФ-США

По информации издания NBC, американская сторона не пригласила Украину на эту встречу с россиянами в Саудовской Аравии.

Это объясняется желанием Вашингтона провести сейчас двустороннюю встречу с РФ, после чего якобы планируется двусторонняя встреча с украинской делегацией, и уже потом - совместные переговоры, говорится в публикации NBC.

Переговоры США и России в Саудовской Аравии

Напомним, 13 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что представители США, Украины и России якобы проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.

14 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию и Турцию. При этом встречу с российской стороной Киев исключал.

15 февраля издание Politico писало о том, что команда Трампа начнет российско-украинские мирные переговоры в Саудовской Аравии. А Bloomberg писало, что встреча делегаций России и США по этому поводу состоится в Саудовской Аравии на следующей неделе.

После встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности в минувшую пятницу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом президент Зеленский заявил, что украинская сторона не была приглашена на переговоры в Саудовской Аравии. Глава государства добавил, что Киев не будет взаимодействовать с Москвой без консультаций со стратегическими партнерами.

Добавим, ранее также сообщалось, что Украина начала рабочий визит правительственной делегации в Саудовскую Аравию. Также напомним, недавно Зеленский также говорил, что планирует визит в Саудовскую Аравию - президент объяснил, что у него там уже "запланированы визиты и важные диалоги".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Саудовская Аравия Мирные переговоры Война в Украине
NEWS
За сутки россияне потеряли на фронте более 1500 солдат и 16 танков, - Генштаб
За сутки россияне потеряли на фронте более 1500 солдат и 16 танков, - Генштаб
DAILY
Уроки Мюнхена. Какое будущее Трамп приготовил Европе и стал ли мир ближе для Украины
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Уроки Мюнхена. Какое будущее Трамп приготовил Европе и стал ли мир ближе для Украины