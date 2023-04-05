Министр сельского хозяйства Польши увольняется из-за проблем с украинским зерном

Министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик заявил, что уходит в отставку. Это вызвано массовыми протестами фермеров в связи с поставкой зерна из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на polskieradio24.

"Я подал в отставку с должности министра сельского хозяйства и сельского развития", - заявил Ковальчик.

Известно, что решение о смещении его с должности должно принимать руководство "Права и справедливости". Поскольку министру не удалось справиться с кризисом, связанным с украинской агропродукцией.

Предварительно, увольнение Ковальчика якобы призвано успокоить протесты фермеров, самый острый из которых касается поступления в Польшу зерна, поступающего из Украины.

По информации польских СМИ, агропродукция должна была пройти транзитом в другие страны, но продовольствие остается и продается в Польше.

"Фермеры требовали реакции министерства и, желательно, отставки самого Генрика Ковальчика. Глава министерства своими недавними заявлениями скорее разозлил, чем успокоил протестующих. Они, как выясняется, повлекли за собой его увольнение", - информируют польские издания.

Напомним, недавно в Польше заявили, что будут введены правила, которые будут ограничивать наплыв украинского зерна в страну. Варшава не хочет, чтобы импорт дестабилизировал ситуацию на ее рынке.

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