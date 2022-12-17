У Зеленского рассказали, почему Путин едет к Лукашенко в Минск

Российский диктатор Владимир Путин собирается на встречу с главой белорусского режима Александром Лукашенко в Минск, чтобы вынудить его выполнить "союзнические договоренности" и поддержать наступление на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

Он объяснил, почему Путин самостоятельно едет в Минск, а не приглашает Лукашенко в Россию.

"Во-первых, потому что статус Путина сегодня - это не статус Путина вчерашнего дня. Это человек, который должен ходить и просить, чтобы что-то получить", - сказал он.

Так, Путин отправляет своих чиновников в Иран, самостоятельно ездит на мероприятия ОДКБ, где просит армян не выходить из организации.

"Путин сегодня не в той ипостаси, чтобы диктовать кому-то условия. Да, он еще ведет войну, он хочет ее закончить на своих условиях. Безусловно, потому что человек слаб с интеллектуальной точки зрения и не понимает, в каком состоянии он находится. Он оторван от реальности как таковой", - отметил Подоляк.

При этом, по его словам, Лукашенко все же остается политическим лидером Беларуси, страны, которая демонстрирует определенную самостоятельность. Поэтому Путину приходится к нему приезжать и говорить о том, что необходимо выполнить "союзнические договоренности" - "если Россия уже погибает в полном объеме, то желательно было, чтобы и "союзное государство" Беларусь также погибло в этой войне в политическом плане".

Кроме того, задача Путина - заставить Беларусь поддержать наступление на Украину в любом виде. Это могут быть информационные кампании, тренировочные мероприятия или даже сухопутное вторжение.

При этом Подоляк сомневается в возможности повторного наступления с территории Беларуси.

РБК-Украина сообщало, что Путин прилетит в Минск 19 декабря для встречи с Лукашенко.

Аналитики ISW считают, что Путин собирается оказывать давление на президента Беларуси, чтобы создать условия для нового наступления на Украину.

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