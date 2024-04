Зурабишвили призвала немедленно прекратить разгон демонстрации в Тбилиси

В заявлении главы грузинского государства звучит обращение к министру внутренних дел.

Зурабишвили просит "немедленно прекратить разгон мирной демонстрации, применение непропорциональной силы, насилие в отношении молодых людей, пришедших с голыми руками".

По словам грузинского президента, в ходе демонстрации не было никаких угроз правопорядку.

Также Зурабишвили попросила Народного защитника Грузии "немедленно отреагировать, чтобы остановить любые необоснованные и неадекватные действия спецназа".

"Стыдно противостоять молодежи, когда у тебя претензии на народность. Стыдно апеллировать к вере и поощрять насилие в Страстную неделю", - подчеркнула она.

В своем Twitter (X) Зурабишвили возложила ответственность за события - на правительство.

"Совершенно необоснованное, неспровоцированное и непропорциональное применение силы против мирных протестующих в Тбилиси. Полная ответственность ложится полностью на правительство. Грузинский народ лишен права на мирный протест", - говорится в ее публикации.

Тем временем в МВД страны заявили, что акция протеста митингующих на проспекте Руставели возле здания парламента в Тбилиси "вышла за рамки, установленные законом о свободе слова и мирных собраний, и приобрела насильственный характер".

"Несмотря на многочисленные обращения полиции, законные требования правоохранителей они не выполняют. Митингующие словесно и физически вступают в правоохранителей, а также бросают в их сторону различные предметы", - говорится в заявлении министерства.

Так, в МВД объявили, что приступают к выполнению "предусмотренных законом мер по восстановлению общественного порядка".

Happening now: Special Forces beating peaceful, unarmed female protesters.

Source: No to Russian Law channel #NoToRussianLaw #Georgia pic.twitter.com/VgopI2lluP — Marika Mikiashvili (@Mikiashvili_M) 30 апреля, 202