Сближение с оккупантом. Как Грузия открыла небо для РФ и почему курс на ЕС под угрозой

Рейс авиакомпании "Азимут" стал первым прямым из России в Грузию с 2019 года. Перед посадкой самолета полиция оцепила аэропорт имени Шоты Руставели и закрыла зал ожидания.

Причина - центре Тбилиси собрались сторонники оппозиции и выдвинулись в сторону аэропорта автоколонной с флагами Евросоюза, Грузии и Украины.

В аэропорту они устроили протест, участники которого держали плакаты с надписями "You are not welcome" ("Вам здесь не рады"), "Русский самолет, иди н***й" и "Нет авиарейсам оккупанта в Грузию".

Growing protests in front of the airport in Tbilisi, Georgia, against the arrival of the first Russian passenger flight to Georgia since Russia’s full-scale invasion of Ukraine. pic.twitter.com/AbmaW3jjMJ