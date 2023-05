В Грузии сел первый за 4 года самолет РФ. В Тбилиси протесты (видео)

Сегодня в аэропорт имени Шота Руставели сел российский самолет "Москва - Тбилиси". В аэропорту ужесточили охрану, а на дежурство вывели несколько десятков правоохранителей.

Это первый с 2019 года российский самолет, приземлившийся в Грузии. Это произошло после того, как российский диктатор Владимир Путин отменил запрет на полеты.

Из-за возобновления авиасообщения с Россией грузинские активисты устроили протесты возле аэропорта. Митингующие прошли от площади Республики.

Growing protests in front of the airport in Tbilisi, Georgia, against the arrival of the first Russian passenger flight to Georgia since Russia’s full-scale invasion of Ukraine. pic.twitter.com/AbmaW3jjMJ