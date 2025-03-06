Остановка военной помощи Украине от США имеет существенное значение для фронта, - Келлог

"Конечно, это имеет существенное значение, учитывая то, какую поддержку мы оказывали. Но это один из способов привлечь ваше внимание к тому, чтобы сделать это (очевидно, речь идет о том, чтобы Украина села за стол переговоров, - ред.)", - сказал Келлог.

В то же время он отметил, что это пауза, а не конец помощи, "и это зависит от них украинцев".

"Мы даем понять украинцам, что все серьезно, что мы хотим завершить войну. Это (остановка помощи - ред.) - это один из способов убедиться, что они понимают, что для нас это серьезно", - добавил спецпредставитель президента США.

Он также отметил, что Украину "честно предупреждали", что остановка помощи произойдет.