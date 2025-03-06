Зупинка військової допомоги Україні від США має суттєве значення для фронту, - Келлог

Зупинка постачання військової допомоги Україні від США та передачі розвідувальних даних має суттєве значення для ситуації на фронті.
Як передає РБК-Україна, про це під час виступу на заході Ради з міжнародних відносин заявив спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог.
"Звісно, це має суттєве значення, з огляду на те, яку підтримку ми надавали. Але це один зі способів привернути вашу увагу до того, щоб зробити це (очевидно, йдеться про те, щоб Україна сіла за стіл переговорів, - ред.)", - сказав Келлог.
Водночас він зазначив, що це пауза, а не кінець допомоги, "і це залежить від них українців".
"Ми даємо зрозуміти українцям, що все серйозно, що ми хочемо завершити війну. Це (зупинка допомоги - ред.) - це один зі способів переконатися, що вони розуміють, що для нас це серйозно", - додав спецпредставник президента США.
Він також зазначив, що Україну "чесно попереджували", що зупинка допомоги станеться.
Нагадаємо, США призупинили постачання військової допомоги та обмін розвідувальними даними з Україною. Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив цю інформацію.
У Білому домі пояснили, що США призупинили військову допомогу Україні для її перегляду. Питання майбутнього фінансування перебуває на розгляді.
Як зазначив спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог, Штати не відновлять військову допомогу Україні поки не буде підписана угода про рідкісноземельні метали.
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