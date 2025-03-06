Зупинка військової допомоги Україні від США має суттєве значення для фронту, - Келлог

"Звісно, це має суттєве значення, з огляду на те, яку підтримку ми надавали. Але це один зі способів привернути вашу увагу до того, щоб зробити це (очевидно, йдеться про те, щоб Україна сіла за стіл переговорів, - ред.)", - сказав Келлог.

Водночас він зазначив, що це пауза, а не кінець допомоги, "і це залежить від них українців".

"Ми даємо зрозуміти українцям, що все серйозно, що ми хочемо завершити війну. Це (зупинка допомоги - ред.) - це один зі способів переконатися, що вони розуміють, що для нас це серйозно", - додав спецпредставник президента США.

Він також зазначив, що Україну "чесно попереджували", що зупинка допомоги станеться.