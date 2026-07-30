Остановка портов Одессы: как проблемы с контейнерами ударят по ценам и экспорту

Из-за риска безопасности международные контейнерные линии временно отменяют судозаходы в украинские порты. Для рядовых граждан это означает потенциальное подорожание многих товаров. Именно в контейнерах в Украину попадают:

бытовая техника и электроника;

автозапчасти;

промышленное оборудование.

Любое усложнение логистики создает дополнительные затраты для перевозчиков, что в результате давит на конечные потребительские цены.

Удар по экспорту и решение мировых гигантов

Решения международных компаний перенаправить суда бьет и по отечественному бизнесу. Под ударом оказался экспорт готовой продукции - от подсолнечного масла и продуктов питания до мебели.

В частности, такие мировые лидеры морских перевозок, как Maersk и CMA CGM, временно свернули судозаходы в Большую Одессу и перенаправили свои грузы в румынскую Констанцу.

"Речь идет о тысячах контейнеров, ожидающих отгрузки или прибытия, дополнительном хранении, переадресации, смене букингов и маршрутов", - отмечает президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко.

Быстро возобновить работу не удастся

По словам эксперта, контейнерные линии работают по строгому расписанию, поэтому из-за неопределенности быстро переводят суда на другие направления. Даже после стабилизации ситуации с безопасностью возврат к норме потребует длительного времени.

"Если ситуация с безопасностью стабилизируется, сервисы можно вернуть в течение нескольких недель. Но репозиционирование пустых контейнеров, возврат тоннажа и восстановление баланса оборудования могут повлечь за собой повышенную себестоимость еще в течение месяцев", - подытожил Берестенко.