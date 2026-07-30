ua en ru
Чт, 30 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Почему РФ именно сейчас массированно атакует порты Украины: объяснение военного эксперта

12:45 30.07.2026 Чт
2 мин
Почему сейчас Россия усилила удары по портам?
aimg Елена Чупровская aimg Роман Кот
Почему РФ именно сейчас массированно атакует порты Украины: объяснение военного эксперта Фото: Из-за нехватки средств ПВО Россия чаще атакует украинские порты (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские порты на Черном море попали под шквал российских ударов именно в самый важный для аграриев период.

Об этом говорится в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота "Залечь на дно в Одессе. Почему остановились порты и какими будут последствия для Украины".

Почему враг избрал именно этот момент

Нынешние атаки на судоходство совпадают с общей эскалацией этого лета. При этом они приходятся на самый важный период для фермеров.

По словам военного эксперта, бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, у россиян стало больше ресурсов для таких ударов.

"Думаю, что у россиян увеличилось количество ресурсов для осуществления таких атак. Они все чаще используют дрон-ракеты "Бандероль", реактивные "Шахеды", против которых у нас есть ограниченные возможности по уничтожению. Соответственно, враг пользуется нашей слабостью", - говорит Селезнев.

Как сейчас работают украинские порты

Несмотря на постоянные удары, Украинский морской коридор продолжает работу. Порты продолжают принимать торговые суда.

В Администрации морских портов Украины подчеркнули, что никаких ограничений на работу коридора Украина не вводила.

Ключевыми факторами, определяющими решение судовладельцев заходить в украинские гавани, остаются:

  • опасная ситуация в Черном море;
  • уровень защиты портовой инфраструктуры от воздушных атак;
  • защита гражданского судоходства.

В АМПУ добавили, что совместно с Минобороны, Министерством по восстановлению и Силами обороны принимаются меры по сохранению работы коридора.

Напомним, несмотря на регулярные обстрелы, в Администрации морских портов Украины заверили , что ограничений на работу Украинского морского коридора страна не вводила.

Портовики продолжают обработку грузов, а ситуация безопасности прежде всего влияет на решение судовладельцев заходить в украинские гавани.

Между тем РБК-Украина сообщало, что из-за новой волны ударов по черноморским портам Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание .

Там заявили об угрозе продовольственной безопасности мира из-за роста цен на пшеницу и десятки пострадавших моряков.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса порт Зерновой коридор
Новости
Трагедия под Кривым Рогом, прилеты в высотки во Львове: главное о последствиях атаки РФ
Трагедия под Кривым Рогом, прилеты в высотки во Львове: главное о последствиях атаки РФ
Аналитика
Испорченная кредитная история: как восстановить финансовую репутацию и сколько времени это займет
Анна Рыжукредактор РБК-Украина Испорченная кредитная история: как восстановить финансовую репутацию и сколько времени это займет