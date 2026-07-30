Почему РФ именно сейчас массированно атакует порты Украины: объяснение военного эксперта
Украинские порты на Черном море попали под шквал российских ударов именно в самый важный для аграриев период.
Об этом говорится в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота "Залечь на дно в Одессе. Почему остановились порты и какими будут последствия для Украины".
Почему враг избрал именно этот момент
Нынешние атаки на судоходство совпадают с общей эскалацией этого лета. При этом они приходятся на самый важный период для фермеров.
По словам военного эксперта, бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, у россиян стало больше ресурсов для таких ударов.
"Думаю, что у россиян увеличилось количество ресурсов для осуществления таких атак. Они все чаще используют дрон-ракеты "Бандероль", реактивные "Шахеды", против которых у нас есть ограниченные возможности по уничтожению. Соответственно, враг пользуется нашей слабостью", - говорит Селезнев.
Как сейчас работают украинские порты
Несмотря на постоянные удары, Украинский морской коридор продолжает работу. Порты продолжают принимать торговые суда.
В Администрации морских портов Украины подчеркнули, что никаких ограничений на работу коридора Украина не вводила.
Ключевыми факторами, определяющими решение судовладельцев заходить в украинские гавани, остаются:
- опасная ситуация в Черном море;
- уровень защиты портовой инфраструктуры от воздушных атак;
- защита гражданского судоходства.
В АМПУ добавили, что совместно с Минобороны, Министерством по восстановлению и Силами обороны принимаются меры по сохранению работы коридора.
Напомним, несмотря на регулярные обстрелы, в Администрации морских портов Украины заверили , что ограничений на работу Украинского морского коридора страна не вводила.
Портовики продолжают обработку грузов, а ситуация безопасности прежде всего влияет на решение судовладельцев заходить в украинские гавани.
Между тем РБК-Украина сообщало, что из-за новой волны ударов по черноморским портам Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание .
Там заявили об угрозе продовольственной безопасности мира из-за роста цен на пшеницу и десятки пострадавших моряков.