Остановка металлургии и блокада портов тормозят экономику Украины: отчет НБУ

Российские обстрелы инфраструктуры и блокада морских портов во втором полугодии 2026 снизят темпы роста реального ВВП Украины на 1,9 пункта. Потери внешнеторгового баланса составят 6,6 млрд долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на октябрьский инфляционный отчет Национального банка.

Наибольший фактор потерь - остановка металлургических предприятий

По оценке НБУ, только этот фактор снизит темпы роста ВВП на 0,7 в. п. по итогам 2026 года. При этом значительная часть потерь придется не только непосредственно на металлургию, но и связанные секторы из-за сокращения спроса на их продукцию и услуги.

"Интенсификация атак РФ на предприятия и инфраструктуру вместе с блокадой портов привела к резкому торможению экономической активности и одновременно усилению ценового давления", - отмечает НБУ.

По оценкам регулятора, в III квартале потери ВВП из-за этих факторов составят 0,7 и. п., а в IV квартале - еще 1,2 в. п.

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Отдельно Нацбанк предупреждает о значительном сокращении производства и экспорта металлопродукции из-за разрушения промышленных мощностей и длительных простоев предприятий.

Последствия блокады портов

В базовом сценарии НБУ исходит из того, что блокада портов Большой Одессы продлится до середины 2027 года. Это и дальше будет ограничивать экспортные возможности как горно-металлургического комплекса, так и аграрного сектора.

"Разрушение производственных мощностей и длительные простои металлургических предприятий приведут к значительному сокращению производства и снижению экспорта металлопродукции", - говорится в отчете.

Для ГМК дополнительным риском будет оставаться дорогостоящая альтернативная логистика.

В НБУ отмечают, что высокие транспортные расходы будут снижать рентабельность добычи железной руды, а ограничение морского экспорта приведет к накоплению продукции. Параллельно значительные потери будет нести аграрный сектор. Сокращение экспорта сельскохозяйственной продукции станет причиной ухудшения внешнеторгового баланса на 6,6 млрд долларов.

В Нацбанке предупреждают, что отрицательный эффект российских атак и проблем с экспортной логистикой не ограничится 2026 годом.

"Отрицательные последствия обстрелов для экономической активности и ценовой динамики будут ощущаться и в 2027 году", - отмечает регулятор.

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Таким образом, остановка металлургических предприятий, разрушение инфраструктуры и длительная блокада портов уже формируют системные потери для украинской экономики - из-за сокращения ВВП, экспорта, производства и финансовых возможностей предприятий.