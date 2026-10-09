Блокада портов и простой металлургии грозят новым скачком доллара? Что говорят эксперты

Официальный курс доллара впервые превысил 45 грн. По прогнозам банков и инвесткомпаний, в конце года он может находиться в диапазоне 45,5-46,6 грн/доллар. Причины – блокировка морских портов и фактическая остановка металлургической отрасли.

Что говорят эксперты и следует ли ожидать дальнейшего постепенного ослабления гривны до конца года, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на опрос Forbes Ukraine.

Отметка в 45 гривен пробита

Украинский валютный рынок в начале недели выдал сразу две громкие новости: впервые в истории официальный курс доллара пересек отметку в 45 грн, зато курс евро упал до минимума за полгода.

Для удержания валютного рынка Национальный банк вынужден существенно наращивать интервенции. В сентябре НБУ продал из резервов рекордные 5,5 млрд долларов.

За девять месяцев 2026 года общий объем интервенций составил 38,5 млрд долларов против 26 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.

Аналитики назвали ключевые факторы давления на валютный рынок – и это резкое сокращение морского экспорта и практически полная остановка металлургической отрасли.

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Из-за блокирования портов Украина утратила значительную часть возможностей для экспорта металлопродукции и других товаров. А это означает меньшие поступления от экспортеров и, соответственно, меньшее предложение валюты на внутреннем рынке.

Экспортная выручка падает, а импорт растет

Параллельно остановка металлургических предприятий дополнительно сокращает экспортную выручку. Отрасль традиционно являлась одним из крупных источников валютных поступлений, поэтому ее остановка усугубляет торговый дефицит.



Еще одним фактором роста спроса на валюту является увеличение импорта: значительная часть международного финансирования направляется на внутренние оборонные заказы, но украинские компании вынуждены импортировать компоненты для производства оружия и боеприпасов.

Будет ли обвал гривны?

Впрочем, аналитики не ожидают резкого обвала гривны. Значительные объемы внешней финансовой помощи должны позволить НБУ поддерживать резервы и сглаживать колебания курса даже при большом торговом дефиците.

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В Райффайзен Банке прогнозируют курс 46,6 грн/доллар на конец года, в ICU – 45,8 грн/доллар, у Concorde Capital – 45,5 грн/доллар.



Таким образом, одним из ключевых рисков для гривни до конца года остается сокращение валютной выручки из-за блокады портов и кризиса металлургии.

Чем дольше будут сохраняться ограничения морского экспорта и простоя крупных промышленных предприятий, тем больше будет оставаться нагрузка на валютный рынок и резервы НБУ.