Зупинка металургії та блокада портів гальмують економіку України: звіт НБУ

Російські обстріли інфраструктури та блокада морських портів у другому півріччі 2026 року знизять темпи зростання реального ВВП України на 1,9 пункти. Втрати зовнішньоторговельного балансу сягнуть 6,6 млрд доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на жовтневий інфляційний звіт Національного банку.

Найбільший фактор втрат - зупинка металургійних підприємств

За оцінкою НБУ, лише цей фактор зменшить темпи зростання ВВП на 0,7 в. п. за підсумками 2026 року. При цьому значна частина втрат припаде не лише безпосередньо на металургію, а й на пов'язані сектори через скорочення попиту на їхню продукцію та послуги.



"Інтенсифікація атак РФ на підприємства й інфраструктуру разом із блокадою портів призвели до різкого гальмування економічної активності та водночас посилення цінового тиску", - зазначає НБУ.

За оцінками регулятора, у III кварталі втрати ВВП через ці фактори становитимуть 0,7 в. п., а в IV кварталі - ще 1,2 в. п.

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Окремо Нацбанк попереджає про значне скорочення виробництва та експорту металопродукції через руйнування промислових потужностей і тривалі простої підприємств.

Наслідки блокади портів

У базовому сценарії НБУ виходить із того, що блокада портів Великої Одеси триватиме до середини 2027 року. Це й надалі обмежуватиме експортні можливості як гірничо-металургійного комплексу, так і аграрного сектору.

"Руйнування виробничих потужностей і тривалі простої металургійних підприємств призведуть до значного скорочення виробництва та зниження експорту металопродукції", - йдеться у звіті.



Для ГМК додатковим ризиком залишатиметься дорога альтернативна логістика.

У НБУ зазначають, що високі транспортні витрати знижуватимуть рентабельність видобутку залізної руди, а обмеження морського експорту призводитиме до накопичення продукції. Паралельно значних втрат зазнаватиме аграрний сектор. Скорочення експорту сільськогосподарської продукції стане причиною погіршення зовнішньоторговельного балансу на 6,6 млрд доларів.



У Нацбанку попереджають, що негативний ефект російських атак і проблем з експортною логістикою не обмежиться 2026 роком.

"Негативні наслідки обстрілів для економічної активності й цінової динаміки відчуватимуться й у 2027 році", - наголошує регулятор.

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Таким чином, зупинка металургійних підприємств, руйнування інфраструктури та тривала блокада портів уже формують системні втрати для української економіки - через скорочення ВВП, експорту, виробництва та фінансових можливостей підприємств.