Остановить войну прямо сейчас нереалистично, - Буданов

Окончание войны России против Украины в данный момент времени невозможно. Боевые действия продолжатся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова в интервью в эфире телемарафона.

Война против РФ будет продолжаться

Буданов заметил, что, по его мнению, Украина не может сейчас остановить войну против России.

"Не потому, что мы не хотим, просто сейчас это нереалистично", - говорит он.

И добавил, что зимой с 2026 на 2027 год война против РФ, к сожалению, не закончится.

Буданов о мобилизации

Ранее РБК-Украина писало, что Буданов высказался по поводу мобилизации в Украине.

Он уверен, что нельзя мобилизовывать менее 30 тысяч человек в месяц - это минимально необходимое количество для поддержки того, что есть, на фронте.

Также сообщалось, что Буданов подверг сомнению логику призыва мобилизовывать женщин в Украине в нынешней ситуации с мужчинами призывного возраста.