Остановить "сафари" на людей: Зеленский назвал города, где усилят защиту от дронов

Зеленский анонсировал значительное усиление "малой" противодроновой сегменты противовоздушной обороны. В частности была согласована структура нового командования, которое будет отвечать за это направление и определен ряд ключевых задач.

Главная задача - усилить защиту от российских дронов в Херсоне, Никополе, в приграничных общинах Сумской области. Российские оккупанты устроили там постоянное "сафари" на гражданское население.

"Ежедневно - их удары по жилым домам, по обычной инфраструктуре, гражданскому транспорту. Надо больше защиты и наших ответных действий", - отметил президент.

Вторая задача - масштабирование противодействия "Шахедам" и другим ударным беспилотникам. Будет создано больше линий защиты и рубежей ПВО. Третья задача, которую Зеленский поставил командованию ПВО и Воздушных сил - распространить в Силах обороны опыт успешных подразделений.

"Надо распространять опыт успешных подразделений в Силах обороны Украины, чтобы каждое решение, которое сработало для одного подразделения, могло успешно использоваться также и другими украинскими подразделениями", - резюмировал президент.