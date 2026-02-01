Дерзкий рейд на 7 км: как Легион ГУР сорвал снабжение врага под Купянском (видео)

В декабре 2025 года спецподразделение ГУР Легион "Свобода России" провело успешную операцию на Харьковщине. Спецназовцы уничтожили полевой склад боеприпасов российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

По материалам разведки, разведывательно-диверсионная группа осуществила операцию в глубоком тылу врага на Харьковщине. Легионеры проникли более 7 км во вражеские позиции, обнаружили полевой склад боеприпасов и уничтожили его вместе с охраной.

"Мы выполнили задание без потерь и максимально эффективно подорвали снабжение противника", - отметили в ГУР.

Уничтоженный склад гарантировал снабжение и ротацию оккупационных подразделений в районе Купянска, а его ликвидация значительно влияет на тактическую устойчивость врага.

Ранее подразделения Легиона парализовали логистический маршрут на Запорожском направлении, который поставлял металл для военной инфраструктуры оккупированного Крыма.

Также спецназовцы ликвидировали личный состав на пункте управления БпЛА на Покровском направлении, уничтожив операторов и элементы управления для разведки и корректировки огня.

"Наш приоритет - дезорганизация управления и логистики врага еще до линии фронта", - подчеркнули в Легионе.

Движение сопротивления Легиона "Свобода России" продолжает систематически уничтожать военную инфраструктуру врага на территории РФ, усиливая эффект операций на украинских направлениях.