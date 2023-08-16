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Оползень в Грузии: количество погибших возросло до 26 человек

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Среда 16 августа 2023 04:48
Оползень в Грузии: количество погибших возросло до 26 человек Фото: из-за оползня в Грузии погибли по меньшей мере 26 человек (t.me/NGnewsgeorgia)
Автор: Антон Малиновский

Число жертв из-за оползня в курортном городе Шови на северо-западе Грузии возросло до 26 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barrons.

В настоящее время грузинские спасатели проводят поисковые работы в эпицентре катастрофы и в руслах близлежащих рек. Они используют экскаваторы, перекапывая землю в поисках пропавших.

"Найдено 26 погибших, еще семь человек считаются пропавшими без вести", - сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

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Трагедия произошла 3 августа в районе Шови в высокогорном регионе Рача. В результате катастрофы разрушены дороги, мосты, линии электропередач, связь работает нестабильно.

По состоянию на конец первых суток поисковых работ было известно о семи погибших. К поискам привлечены более 400 спасателей и сотрудников разных подразделений МВД Грузии.

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