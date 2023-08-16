Зсув ґрунту в Грузії: кількість загиблих зросла до 26 осіб

Кількість жертв через зсув ґрунту в курортному місті Шові на північному заході Грузії зросла до 26 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barrons.

Наразі грузинські рятувальники проводять пошукові роботи в епіцентрі катастрофи та в руслах прилеглих річок. Вони використовують екскаватори, перекопуючи землю в пошуках зниклих.

"Знайдено 26 загиблих, ще сім людей вважаються зниклими безвісти", - повідомили в Міністерстві внутрішніх справ країни.

Зсув ґрунту в Грузії

Трагедія відбулась 3 серпня у районі Шові, що в високогірному регіоні Рача. Внаслідок катастрофи зруйновано дороги, мости, лінії електропередач, зв'язок працює нестабільно.

Станом на кінець першої доби пошукових робіт було відомо про сімох загиблих. До пошуків залучено понад 400 рятувальників і співробітників різних підрозділів МВС Грузії.

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