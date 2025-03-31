ВСУ остановили штурм россиян на Лиманском направлении: ликвидирована пехота врага

Напомним, что ВСУ отбили вражеское наступление на Покровском направлении, нанеся значительные потери оккупантам. Ликвидированы десятки солдат, а также уничтожена техника и вражеские дроны.

Кроме того, за прошедшие сутки, 30 марта, на фронте состоялось 171 боевое столкновение. Наибольшее количество атак Силы обороны отбили на Покровском направлении.

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