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ВСУ остановили штурм россиян на Лиманском направлении: ликвидирована пехота врага

Фото: ВСУ остановили наступление россиян на Лиманском направлении (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россияне активизировали атаки на Лиманском направлении, сосредоточив силы на прорыве обороны. Украинские воины отбивают штурмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Российские войска продолжают попытки прорыва на Лиманском направлении, сосредотачивая основные усилия в районе полосы ответственности бригады "Храбрых".

Противник действует преимущественно пехотными группами, но имеет существенное численное преимущество и использует хорошо подготовленных контрактников.

Несмотря на интенсивные атаки, украинские воины дают отпор, уничтожая штурмовые группы врага еще на подходах к позициям.

Бойцы ВСУ удерживают оборону и борются за украинскую землю.

Напомним, что ВСУ отбили вражеское наступление на Покровском направлении, нанеся значительные потери оккупантам. Ликвидированы десятки солдат, а также уничтожена техника и вражеские дроны.

Кроме того, за прошедшие сутки, 30 марта, на фронте состоялось 171 боевое столкновение. Наибольшее количество атак Силы обороны отбили на Покровском направлении.

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