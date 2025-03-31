За минувшие сутки 171 столкновение, больше всего враг давил на Покровском направлении, - Генштаб
За прошедшие сутки, 30 марта, на фронте состоялось 171 боевое столкновение. Наибольшее количество атак Силы обороны отбили на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники, а также один пункт управления российских захватчиков", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении Силы обороны остановили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Радьковки, Песчаного, Богуславки, Петропавловки и неподалеку Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Ямполовки, Колодязей и в сторону Богуславки, Нового и Новомихайловки.
На Северском направлении враг пять раз атаковал позиции украинских бойцов вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения неподалеку Ступочек и в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Крымского, Торецка и в сторону Дилиевки.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 73 наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Калиновое, Водяное Второе, Елизаветовка и не только.
На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 11 атак на позиции украинских бойцов вблизи Константинополя и в сторону Разлива и Веселого.
Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Гуляйпольском направлении захватчики совершили две атаки возле Привольного и в сторону Свободного Поля.
На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции Сил обороны неподалеку населенных пунктов Малые Щербаки и Степное.
На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия в направлении Садового, успеха не имел.
На Курском направлении украинские бойцы останови 21 вражескую атаку.
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 915 тысяч солдат. Только за минувшие сутки враг потерял 1230 единиц живой силы. В частности Силы обороны уничтожили:
- 4 танка;
- 3 боевые бронированные машины;
- 30 артиллерийских систем.
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